回歸政策論述 陳時中備戰週六辯論會

台北市長候選人政見辯論會明將登場，民進黨候選人陳時中「閉關」準備，表示既緊張又期待。（取自陳時中臉書）

2022/11/04 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長選舉三名主要候選人的電視政見辯論會明（週六）登場，民進黨候選人陳時中坦言緊張又期待，他會盡心盡力、問心無愧，希望大家給他打氣相挺；陳時中競選總幹事吳思瑤說，陳時中過去是擔任備詢的官員、是守方，跟長期擔任民意代表的無黨籍黃珊珊、國民黨蔣萬安，風格天差地別，辯論會上應收回政治口水，用政策論述、理性態度來對市民訴求。

目標並非「以言語修理對方」 協調溝通、服務市民才是本心

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陳時中昨天在臉書分享「閉關」準備的心情，坦言緊張卻也期待；緊張的是，他的個性不是一個好辯、口若懸河的人，過去擔任部長或是指揮官，都是謹守分際，但辯論會現場要出口成章，確實是全新的挑戰。期待的是，終於有機會能公開地在市民面前，理性地闡述政策跟理念。

陳時中說，自己與黃珊珊、蔣萬安，在個性或本質上都有很大差異，「辯才無礙」或「以言語修理對方」，從來不是他追求的目標。過去參與公共事務、在中央擔任政務官的經驗，都是跨部會進行協調和溝通，潦落去完成工作，服務市民才是他的本心。

有媒體預測不看好他的表現，陳時中說，人生首度參選，將迎來第一次電視辯論會，雖然許多媒體預測此次辯論會，他是三人之中最不被看好的一方，但對他而言，做任何事都是盡心盡力、問心無愧。他認為真正的輸贏，不是想方設法給對手難堪，而是以溝通尋求平衡與問題的解方。希望市民朋友給他鼓勵打氣、相挺，迎接一場聚焦市政、關注市民福祉的首都市長辯論會。

吳思瑤指出，陳時中過去的訓練是擔任備詢的官員、是守方，跟長期擔任民意代表的黃珊珊、罵人罵得越來越上手的蔣萬安不同，風格天差地別，「但是罵人要罵得有道理」，要用具體的事實來提出批判，才是從政者應有的態度。她呼籲候選人在辯論會上收回政治口水，用政策論述、理性態度來對市民訴求。

吳思瑤說，若期待陳時中砲火猛烈，「可能會小小失望」，他會維持一貫的高度、氣度，用中道的態度、政策的論述來做專業的對決，不會用罵人、咄咄逼人的方式，把辯論做為政治的競技場。

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