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    首頁　>　政治

    拜登政府再度軍售 學者：提升遠距海上目標打擊能力

    軍事學者舒孝煌分析，美國最新對台軍售六十枚空對海AGM-84L「魚叉」反艦飛彈，屬於BLOCK II版本，射程約二二○公里，可提升國軍對遠距海上目標打擊能力。（美聯社）

    軍事學者舒孝煌分析，美國最新對台軍售六十枚空對海AGM-84L「魚叉」反艦飛彈，屬於BLOCK II版本，射程約二二○公里，可提升國軍對遠距海上目標打擊能力。（美聯社）

    2022/09/04 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國拜登政府於美國時間二日宣布對台軍售，軍售項目包含一百枚空對空AIM-9X「響尾蛇」飛彈、六十枚空對海AGM-84L「魚叉」反艦飛彈。軍事學者舒孝煌昨分析，美國今年對台軍售都是提供「非常實際的東西」，並非如傳聞只出售用於不對稱作戰的武器，而出售空射魚叉反艦飛彈可提升國軍對遠距海上目標打擊能力。

    軍售項目 「非常實際的東西」

    台灣大學政治系副教授陳世民受訪表示，拜登政府上任後第五次對台軍售，延續前總統川普執政時期對台軍售「隨到隨審」模式，相較於更早歐巴馬年代的包裹式軍售，八年僅對台軍售三次，顯然拜登不會顧慮因軍售台灣而激怒中國。

    陳世民也說，台灣向美國採購四十門「M109A6」自走砲的軍購案因產線排擠而告吹，在明年度的國防預算可見到將多增購十八套「海馬斯」多管火箭系統以及多買廿枚戰術區域飛彈，而戰術區域飛彈的射程長達三百公里，將可攻擊中國大陸沿岸。

    國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌說，此次出售的空射魚叉飛彈屬於BLOCK II版本，射程約二二○公里，使用「海岸目標制壓模式」時，具有近岸目標打擊能力；而AIM-9X有向量噴嘴，機動性非常好，搭配空軍飛行員已配戴的聯合頭盔瞄準系統，可以實現「看到哪裡，打到哪裡」。

    此外，台灣教授協會昨舉辦「民主防衛與國防安全」學術研討會，國安會秘書長顧立雄出席，他關切前日本首相安倍晉三所提出的「台灣有事即日本有事」概念是否仍為感情用語，尚未成為日本政策架構。日本媒體人矢板明夫回應指出，安倍將日本過去視而不見的問題及框架提出來，督促大家往前進，先有框架，才會有相關法律、政策。

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