強化抗中俄 美加速向盟邦軍售

美國「華爾街日報」二日獨家披露，美國國防部在上個月成立新工作小組，透過簡化流程加速向外國盟邦出售軍備。圖為美軍M1A2艾布蘭戰車。（路透資料照）

2022/09/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」二日獨家披露，美國國防部在上個月成立新工作小組，透過簡化流程加速向外國盟邦出售軍備，以儘快將無人機、槍砲、直升機、坦克等各式武器交到合作夥伴和盟友手中，一方面是為了抗衡中國做更好的準備，另一方面則是為提供武器給烏克蘭的國家補足庫存。

華爾街日報：五角大廈成立「老虎小組」 簡化交易流程

請繼續往下閱讀...

美國副國防部長希克斯上月簽署備忘錄，成立名為「老虎小組」（Tiger Team）的新工作團隊，目的是簡化部分軍售流程，由負責國防政策的副次長貝克和負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特共同督導，其他成員包括各軍種的代表，以檢視美國對外數十億美元軍售長期效率欠佳的現象。據報導，美國對外軍售大多由五角大廈負責執行，國務院負責監督，所有交易均須國會批准；國務院將每年四五○億美元（逾一．三八兆台幣）的對外軍售當作外交政策工具，以擴大美國影響力。

官員：美中關係緊張 增添急迫性

一名資深官員透露，「老虎小組」將簡化部分軍售流程。官員說，美中關係緊張及俄國入侵烏克蘭，都為美方評估加快對外軍售增添急迫性。

美國國會議員、武器產業和政府官員長期認為，美國對外軍售進度遲緩，且不願承擔風險，若事涉敏感技術出售，交易還可能延宕數年。等待期間，美方雖可趁機檢視採購國的軍隊，判斷對方是否有能力操作設備及保障安全，但這也可能導致部分國家對美國是否想真心合作起疑，甚至轉向其他國家採購武器。

華府官員直言，在與中國的全球競爭中，誰能以最快速度、最便宜價格，出售最優良、最先進的軍備，往往是衡量兩國關係深淺的標準，但美國對外軍售制度的設計，主要是在和平時期以美製武器增強盟邦和夥伴軍事實力，藉此鞏固美國國家安全利益與盟邦關係，而非戰時向交戰盟邦出售武器。在此情況下，中俄等國以較低廉價格研發先進武器，就可能對美國的競爭優勢帶來威脅。

前美國海軍部長史賓塞（Richard Spencer）對於五角大廈有意加快軍售流程樂觀其成，但他也警告，五角大廈通常是「治標不治本」，「我們很官僚、僵化，必須解決這個問題。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法