立委︰該擊落就擊落 確保領土主權

民進黨立委羅致政昨表示，中國無人機「該擊落就擊落，沒有灰色地帶」。（資料照）

2022/09/02 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍金防部近一個月遭中國無人機頻繁侵擾，在射擊信號彈等嚇阻方式無效後，金防部獅嶼守軍昨首度以實彈擊落一架來自中國的空拍機。立委認為「該擊落就擊落」，這次成功的防衛射擊確保領土主權尊嚴，更適時提振國軍官兵的士氣及民眾對國軍的信心；專家則指，雖國軍反應已「慢半拍」，但無人機進犯我禁限制水域，依法本可擊落，亦無涉「第一擊」或「用槍時機」等問題。

民進黨立委羅致政昨表示，「該擊落就擊落，沒有灰色地帶」。國軍此次成功的防衛射擊，不僅確保了領土主權尊嚴，更適時提振國軍官兵的士氣，以及民眾對國軍的信心。而他先前曾公開呼籲，對於中國以無人機入侵我方領土的挑釁行徑，我方在回應上沒有模糊空間，「必要時擊落」才能有效嚇阻中國的侵門踏戶。我們不主動挑釁，但也絕不隱忍不發。

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民進黨立委王定宇表示，就他了解，國軍已將部分干擾槍配發給前線外離島，因此，未來外離島守軍針對無人機騷擾，可運用干擾槍、步槍、機槍，甚至防空飛彈等方式，視威脅程度進行適當驅離、防衛射擊措施。

專家︰外離島官兵擊落 無涉「第一擊」等問題

軍事專家、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，中共民用無人機襲擾外離島、近距離拍攝我方官兵崗哨已逾一週，即使國軍已強化應處作為，卻遲至蔡總統下令強力反制後才動起來，整體授權與反應「慢半拍」，值得檢討。但「兩岸人民關係條例」等法規明確訂定，外離島守軍可示警、驅離或以相關防衛處置中方民用航空器，因此外離島官兵擊落中方無人機，完全無涉「第一擊」、「用槍時機」等問題。

陳國銘表示，國軍明年優先將新購無人機防禦系統、干擾槍部署於外離島，但在裝備到位前，外離島守軍仍須仰賴傳統槍械，或緊急向空軍調撥干擾槍應對無人機。唯考量干擾槍的射程僅二公里至二．五公里，可能需要干擾效能更強的系統到位後，才能滿足大範圍營區的需求。在經費充裕的前提下，國軍可研究有無其他軟、硬殺手段，精進防衛與反制能力。

無人機亂入處置方式

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