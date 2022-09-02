金防部擊落中國無人機╱蔡︰不挑起爭端 適時強力反制

（總統府提供）

2022/09/02 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國無人機近日屢次闖入金馬地區軍事要塞，金門國軍昨天首度擊落一架入侵的無人機。總統蔡英文昨出席軍人節表揚大會，再次提及我國對於中共「灰色地帶衝突」手段的態度，她強調，我方不會挑起爭端，但不代表不會反制，她已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全。

陸委會發言人邱垂正昨強調，中共解放軍無人機並非單純民用航空器用途，國防部一定會適時採取必要強力的反制作為。

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陸委會挺軍方依法處置共機

邱垂正指出，依兩岸條例第廿九條第一項及第卅一條規定，中國大陸民用航空器，非經主管機關許可不得進入台北飛航情報區限制區域，未經許可進入，執行空防任務機關，得警告、催離或採取必要之防衛處置。兩岸條例施行細則第四十一條第四款也規定，中國大陸民用航空器未經許可進入金門、馬祖、烏坵、東引等外島限制區域內，執行空防任務機關對該航空器應該予以示警或逼其降落。

總統表揚國軍楷模、敬軍模範

蔡總統昨於國安會、國防部高層陪同下，參加軍人節表揚大會，為一七三位國軍楷模、傑出貢獻與敬軍模範頒發獎項。蔡總統表示，國軍的戰力，就是全體國人能安心如常生活的依靠，全體國人的支持，則是國軍捍衛國家的最大動力，在民間協助國防事務、致力於推動全民國防和各項敬軍活動者，也是國軍最好的後援。

蔡英文說，面對中國軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶衝突」手法，並且結合「認知作戰」手段，持續對台灣進行文攻武嚇，她要再次強調，「我們不會挑起爭端，但不代表我們不會反制」，捍衛國家安全，讓國軍守衛國家時無所畏懼、信心堅實，這就是她身為三軍統帥不變的承諾和職責。

總統也重申，面對中國的軍事威脅，政府明年度國防部預算首次突破四千億元，整體預算規模更將達到五八六三億元，創下歷史新高。國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

蔡英文總統（左）昨出席軍人節表揚大會，頒發獎項給一七三位國軍。（總統府提供）

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