美國安會批中 持續在台海「侵略活動」

美國國家安全會議發言人柯比（歐新社）

2022/09/02 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於我國連續兩天以實彈驅離金門地區現蹤的中國無人機，美國國家安全會議發言人柯比八月卅一日公開力挺我方。他強調，中國「持續」在台灣海峽周邊進行軍事上「不必要」的「侵略性」活動，「台灣領導人表達的擔憂是合乎情理的」。

柯比表示，中方在台海周邊的軍事活動「咄咄逼人」且「獨斷」具「脅迫性」，「坦白說，是不必要的」。他直指中國從美國聯邦眾議院議長裴洛西八月初訪台前至今，「永久改變」台灣與周遭現狀的「企圖明顯」，並藉由不斷派遣機艦跨越台海中線及無人機飛越台灣外島來建立「新常態」。

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柯比重申，美方長期以來不支持任何單方面行為或武力改變現狀，「非常清楚地公開表示，改變現狀無可接受」，遑論加以「承認」或「順應」。他強調，中國沒有理由升高區域情勢及改變現狀，因為美方堅守一個中國政策沒改過、不支持台灣獨立的事實也沒變過。

拜習會 美中正在安排

柯比也透露，美國總統拜登和中國國家主席習近平原訂十一月首次面對面會晤一事，正在「積極」安排，惟明確時間、地點尚未定案；盼中方恢復上月五日於裴洛西訪台後針對中美合作機制的「三個取消、五個暫停」。

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