陳時中端牛肉 社宅4年達5.7萬戶

民進黨台北市長參選人陳時中，昨發表居住政策，宣示未來四年任期內，台北社宅達5.7萬戶，達到佔全市總戶數6％。（記者叢昌瑾攝）

2022/08/29 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕九合一選舉今天開始登記，民進黨台北市長參選人陳時中昨端出競選牛肉，公布居住政策，宣示未來四年任期內，使台北社宅達五．七萬戶，達到佔全市總戶數六％，社宅租金將調降十％、租金補貼每月加碼一千五百元，並加速推動老舊公寓增設電梯、積極協助蝸居及租屋困難對象，不僅減輕年輕人居住成本，也使弱勢方便租屋、長輩可在地老化。

社宅租金調降10％ 租金補貼每月加碼1500元

請繼續往下閱讀...

陳時中昨召開居住政策記者會，宣示將以一個決心、兩大支持、三大關懷作為挺樂齡、撐青年、助弱勢的政策主軸。他指出，台北市長柯文哲於二○一四年喊出社宅興建目標至總戶數的五％，雖於前六年任內決標一萬二二○六戶，但近兩年跌至僅剩一三一戶，嚴重停滯，質疑無黨籍參選人黃珊珊認為以租金補貼就足因應社宅需求，但實際並非如此。

陳時中表示，台北現有約九十六萬戶住宅，依國際標準，六％的社宅應有五．七萬戶，目前完工及興建中有一萬九四四四戶，另外中央與地方已規劃九○二一戶，未來將與中央合作持續新增一萬一五三五戶，使直接興建社宅數達四萬戶，另再加上包租代管將達一．五萬戶、政府包租民間住宅兩千戶，使總社宅數達五．七萬戶目標。

此外，現有社宅租金將調降十％，另加碼每月租金補貼一千五百元，希望降低年輕人的居住壓力。陳時中強調，過去柯文哲追求自償率訂出高租金，對年輕人不公允，政府應多出錢挺青年，未來年輕人的消費與稅金也會回饋給社會及城市，才可促進平衡。

而台北市高房價也衍生許多弱勢租屋悲歌，陳時中也提出，現有一百六十七處「蝸居」，必定還有黑數，將主動清查，協助重新安住，並透過政府包租民間住宅，協助租屋困難對象可快速媒合；此外，須以專案輔導、提高補助，加速老舊公寓增設電梯，以因應高齡社會需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法