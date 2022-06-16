感染科權威：沒聽過接觸外包裝染疫案例

中國禁新冠農漁產品項目五花八門

2022/06/16 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國海關總署指台灣一批冰鮮白帶魚外包裝檢出新冠病毒，衛福部食藥署昨指前年至今，我國均未在進口食品及農產品外包裝檢出病毒，感染科權威黃高彬也說，全球還沒有聽過接觸外包裝染疫的案例。

北京已指控多國農漁產品驗出病毒

台灣白帶魚外包裝驗出新冠病毒是台灣首度被中國指控。其實中國指在他國水產品或進口農產品上驗有新冠病毒說法非頭一遭，從二○二○年六月起，就陸續指切挪威鮭魚砧板、厄瓜多白蝦驗出新冠病毒，當時挪威海產協會怒發聲明指中國誣賴；中國也曾稱在進口櫻桃、阿根廷魷魚、美國肉品、日本扇貝、俄羅斯鱈魚等外包裝驗出病毒。

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食藥署長吳秀梅昨表示，武漢肺炎疫情爆發後，中國一直稱國外輸入到該國產品包裝驗出病毒，為釐清疑慮，我國一直都有對食品與農產品外包裝做檢測，從前年十一月六日到今年的六月十四日，已抽驗卅二國、三百一十六批產品、共一二三○個樣品，都未檢出任何進口產品或其外包裝有病毒。

防檢局副局長徐榮彬表示，前年十一月起，已有多國在世貿組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）六度提出特別貿易關切，包含美、日、歐盟等十國都支持，世界動物衛生組織也不支持會員國因為疫情而採取貿易限制措施，要求中國依照國際規範採行適當措施；至於台灣是否向SPS委員會提特別貿易關切？農委會國際處處長林家榮表示，內部會再討論。

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬昨天表示，全球還沒有聽過接觸外包裝染疫的案例，民眾不用緊張，因為大家不會吃外包裝，加上新冠病毒遇到八十度以上溫度就會死亡，以白帶魚的食用習慣來說，都是煮熟才食用。

黃高彬說，若要在包裝上驗出病毒，必須是包裝工人染疫又沒戴口罩，且對著包裝品一直咳才可能有極少量的病毒，「可能性非常低」。

中國指在台灣某水產公司輸入的冰鮮白帶魚外包裝驗出新冠病毒陽性，農委會將透過兩岸平台具體要求中國提出科學證據，食藥署也表示，中國2020年時屢次稱各國進口到中國的產品上有新冠病毒，我國為了釐清疑慮也展開抽檢，其中進口到台灣的各國產品包裝都沒有驗出新冠病毒陽性。（資料照）

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