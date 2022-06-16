國台辦：台灣未提供石斑魚整改證據 陸委會：已三度通報中方

中國國台辦發言人馬曉光昨表示，台灣方面從未提供石斑魚整改證據，近期又接連出現檢出禁用藥物。為保護消費者健康安全，中方不得不暫停台灣石斑魚輸入，這是正常的安全防範舉措。（翻攝直播）

2022/06/16 05:30

〔記者陳鈺馥、楊媛婷／台北報導〕中國以檢出禁藥及藥物殘留超標為由，六月十三日起禁止台灣石斑魚進口。中國國台辦發言人馬曉光昨日聲稱，台灣方面從未提供整改證據，為保護消費者健康安全，這是正常的安全防範舉措。陸委會嚴正駁斥，國台辦指稱我方未曾提供整改證據，並非事實。

農委會未檢出禁藥

馬曉光聲稱，去年以來，中國海關多次從台灣石斑魚檢出土黴素超標，還從兩批石斑魚中檢出孔雀石綠和結晶紫兩種禁用藥物。中方多次通報，台灣方面從未提供整改證據，近期又接連從輸大陸石斑魚中檢出禁藥。為保護消費者健康安全，不得不暫停台灣石斑魚輸入。

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對此，陸委會指出，中國海關部門於去年十二月透過兩岸協議平台，通報我方兩家養殖場石斑魚檢出禁藥，經農委會會同地方政府合力擴大調查涉案養殖場，均未檢出禁藥，今年一月起已三度透過協議平台通報中方調查結果、水生動物養殖企業名單，以及我方強化輸出養殖業者之監管措施。

陸委會強調，農產品檢疫是專業技術性問題，呼籲中方應針對我方多次提出的說明，儘速明確回應，並依據科學證據及國際規範解決，勿以技術性問題阻礙兩岸農產貿易，影響兩岸關係。

漁業署調查11家養殖場

對於中國指在台灣輸中的兩批石斑驗出結晶紫，該兩批石斑於系統登載來自三家養殖場，並透過兩艘運搬船運送，漁業署和地方昨查出三家養殖場並未供貨，貨源其實來自其他十一家養殖場，已對來源養殖場展開移動管制並採樣。據了解，調查結果最快週五出爐。漁業署副署長林國平表示，已對這十一家養殖場展開調查，若運搬船漏報就違反規定，將處以罰鍰。

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