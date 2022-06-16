白帶魚包裝有新冠病毒? 我促中方提科學證據

中國海關總署公告台灣一家水產公司輸入的白帶魚包裝中驗出新冠病毒陽性，故宣布暫停該公司水產品輸入中國一週。（翻攝自中國海關總署網站）

2022/06/16 05:30

中國海關：暫停台灣北都公司產品輸入一週

〔記者陳鈺馥、盧賢秀、楊媛婷／綜合報導〕中國官方宣稱，從台灣北都冷凍食品工業公司輸往中國一批白帶魚包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，六月十日起暫停接受北都冷凍食品產品進口申報一週。中國國台辦昨日嗆言，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測。立委痛批，拿水產品包裝驗武漢肺炎，根本是故意找碴；陸委會、農委會均指出，希望中國有關部門提出具科學性的證據資料，才能說服各界。

北都員工：僅添加冰塊 都有做好消毒

對此，北都冷凍食品昨未出面說明。員工表示，白帶魚在進港時都已經用大包裝袋裝好了，冷凍廠只是增加冰塊保鮮，直接轉運中國，從裝卸、進入冷凍廠、添加冰塊再轉運中國包裝，都有層層做好消毒，他們只是代為報關，且過程中經過很多環節，希望中國方面查明原因，不能硬說污染源一定來自台灣。

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根據中國海關總署十日公告，從台灣輸往中國一批次冰鮮白帶魚的包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告二○二○年第一○三號的規定，中國海關自即日起，暫停接受北都冷凍食品工業公司的產品進口申報一週至六月十六日。

立委：拿外包裝驗病毒 根本故意找碴

國台辦發言人馬曉光昨於記者會指出，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範肺炎疫情輸入風險。有台灣媒體追問，是哪種冷凍水產品被驗出陽性？馬回應，不限定特定哪種魚、哪種蝦，也不是全部都陽性。

對此，民進黨立委賴瑞隆批評，中國近年針對台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚禁止進口，現在又拿水產品包裝上驗出COVID-19陽性，根本是故意找碴，要強烈譴責中國各種打壓行徑，這已違反WTO相關規範，明顯有政治目的。

民進黨立委許智傑砲轟說，欲加之罪、何患無辭，全世界只有中國在食品上驗出武漢肺炎病毒，中國為了打壓台灣無所不用其極，真的是太誇張了！

陸委會：包裝運輸、檢疫 涉多項環節

陸委會表示，有關中共所稱，在我水產品外包裝驗出COVID-19核酸陽性一事，考量業者包裝運輸及兩岸通關檢疫等流程，涉及多項環節，主管機關已有相關說明，「我們希望中國有關部門提出具科學性的證據資料，才能說服各界」。

農委會發言人陳淑蓉說，目前並未發現有病毒透過水產品傳染人的科學實證或研究，我方將透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。

中國官方宣稱，台灣北都食品冷凍廠的白帶魚包裝被驗出有新冠病毒核酸陽性。（記者盧賢秀攝）

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