白帶魚包裝有新冠病毒? 我促中方提科學證據
中國海關：暫停台灣北都公司產品輸入一週
〔記者陳鈺馥、盧賢秀、楊媛婷／綜合報導〕中國官方宣稱，從台灣北都冷凍食品工業公司輸往中國一批白帶魚包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，六月十日起暫停接受北都冷凍食品產品進口申報一週。中國國台辦昨日嗆言，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測。立委痛批，拿水產品包裝驗武漢肺炎，根本是故意找碴；陸委會、農委會均指出，希望中國有關部門提出具科學性的證據資料，才能說服各界。
北都員工：僅添加冰塊 都有做好消毒
對此，北都冷凍食品昨未出面說明。員工表示，白帶魚在進港時都已經用大包裝袋裝好了，冷凍廠只是增加冰塊保鮮，直接轉運中國，從裝卸、進入冷凍廠、添加冰塊再轉運中國包裝，都有層層做好消毒，他們只是代為報關，且過程中經過很多環節，希望中國方面查明原因，不能硬說污染源一定來自台灣。
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根據中國海關總署十日公告，從台灣輸往中國一批次冰鮮白帶魚的包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告二○二○年第一○三號的規定，中國海關自即日起，暫停接受北都冷凍食品工業公司的產品進口申報一週至六月十六日。
立委：拿外包裝驗病毒 根本故意找碴
國台辦發言人馬曉光昨於記者會指出，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範肺炎疫情輸入風險。有台灣媒體追問，是哪種冷凍水產品被驗出陽性？馬回應，不限定特定哪種魚、哪種蝦，也不是全部都陽性。
對此，民進黨立委賴瑞隆批評，中國近年針對台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚禁止進口，現在又拿水產品包裝上驗出COVID-19陽性，根本是故意找碴，要強烈譴責中國各種打壓行徑，這已違反WTO相關規範，明顯有政治目的。
民進黨立委許智傑砲轟說，欲加之罪、何患無辭，全世界只有中國在食品上驗出武漢肺炎病毒，中國為了打壓台灣無所不用其極，真的是太誇張了！
陸委會：包裝運輸、檢疫 涉多項環節
陸委會表示，有關中共所稱，在我水產品外包裝驗出COVID-19核酸陽性一事，考量業者包裝運輸及兩岸通關檢疫等流程，涉及多項環節，主管機關已有相關說明，「我們希望中國有關部門提出具科學性的證據資料，才能說服各界」。
農委會發言人陳淑蓉說，目前並未發現有病毒透過水產品傳染人的科學實證或研究，我方將透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。