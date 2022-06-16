「完全零用藥」石斑養殖戶：中方禁藥說很惡劣

中國指控在台灣石斑驗出禁藥，但事實上隨著台灣精進養殖技術，很多產銷班都是零用藥，而是用益生菌、水果酵素來維護石斑魚的健康。（資料照）

2022/06/16 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國片面暫停台灣石斑魚輸入，指兩批石斑魚驗出台灣早就禁用的結晶紫，養殖業者反駁，石斑魚養殖戶幾乎都用益生菌搭配水果酵素飼養，完全零用藥，加入產銷班的石斑魚戶也都有申請產銷履歷，並定期送驗產品，業者批評「驗出禁藥」的說法非常惡劣。

漁業署：

食藥署抽驗都零檢出

曾連續五年獲選農村好物的「蘇班長安心石斑」，以及獲神農獎肯定的陳啟宏與一群漁青籌辦的「樂漁８」，所養殖的石斑魚早就零用藥，而是採用益生菌等方式來讓石斑保持健康。漁業署副署長林國平說，石斑魚養殖戶近年確實都改用益生菌，因此我國食藥署在市場抽驗成果都是零檢出。

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「蘇班長」蘇國禎的牽手趙滿足表示，現在有不少石斑魚產銷班加入產銷履歷，政府一到一個半月就會派員到養殖池抽驗，漁民若隨便用藥被驗出，所有心血都付諸流水，廿幾年前曾有不肖養殖業者使用禁藥孔雀石綠，當時很多養殖戶被無辜牽連，整整兩年都沒收入，「一次大家就驚到」！

趙滿足直言「中國在台灣石斑驗出禁藥」的說法非常惡劣，她以自家養殖場為例，直言不怕任何單位來檢驗，「歡迎隨時來驗」。

中國屢屢祭出重金挖角台灣農業技術人才，並利誘台灣農民赴中投資，前明道大學校長、農業專家陳世雄直言，有漁民早就赴中投資生產，各種技術與品種也早就透過某特定政黨與有心人士外流中國，如今留在台灣的石斑魚養殖業者，都是有心深耕本土市場，並認真維護品牌，此時國人更要支持，台灣石斑養殖零用藥，未來有很大機會外銷美國。

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