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    喊話北京 朱：停止強硬作法

    國民黨於美東時間8日上午10點在美國華府舉行駐美代表辦事處揭牌儀式。（畫面截圖自朱立倫臉書）

    國民黨於美東時間8日上午10點在美國華府舉行駐美代表辦事處揭牌儀式。（畫面截圖自朱立倫臉書）

    2022/06/10 05:30

    〔記者施曉光、陳鈺馥／綜合報導〕正於美國訪問的國民黨主席朱立倫，於美東時間八日上午接受媒體訪問時指出，此行他在華府與美方行政、國會以及智庫人士會談，充分感受到美方對於台灣的支持，尤其在安全方面，同時美方也很關心國民黨的態度，他向美方傳達國民黨捍衛中華民國與台灣，守護民主自由的堅定立場，並重申國民黨一向親美，不是外界錯誤標籤的親中。

    朱在國民黨駐美代表辦事處揭牌儀式後受訪說，美方各界都很歡迎國民黨在華府設置代表處，國民黨將藉由重返華府，表達捍衛中華民國與台灣，為民主自由而努力的堅定決心。

    媒體詢問中國領導人習近平將「九二共識」定義為「一國兩制」，朱立倫認為，兩岸交往一定要秉持善意，求同存異，當年「九二會談」的精神就是相互求同尊異或求同存異，不要因為擴大歧異，而造成兩岸什麼問題都談不下去，國民黨現在做為在野黨，會在文化、宗教、城市等社會力方面促進兩岸交流。

    媒體追問國民黨是否呼籲北京緩解兩岸緊張，對台釋出善意？朱立倫回應，這個立場國民黨從未改變，像中共軍機繞台這種事情，都是不應該也不宜發生，許多對台強硬的手法，只會激起台灣民眾的反感，兩岸應該透過溝通、對話、交流，提升善意，再進一步相互尊重。揭牌儀式現場，除華府僑界及中、港、台駐美媒體，還有美國行政部門與國會、智庫人士，儀式開始還播放中華民國國歌及美國國歌。

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