朱九二共識說》 國台辦點名要「頭腦清醒」國民黨：盼兩岸求同尊異

國民黨主席朱立倫日前於大華府地區僑宴發表致辭演說。（國民黨提供）

2022/06/10 05:30

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫在美國指出，「九二共識」是「沒有共識的共識」。中國國台辦昨正告國民黨，九二共識不容任意扭曲，並指台灣任何政黨、團體和人士，在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持「頭腦清醒」，站在歷史正確一邊。國民黨對此回應，將在「九二共識、一中各表」基礎上，推動兩岸「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

國台辦發言人馬曉光稱，「台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦，不需假手外人」。所謂共識是海峽兩岸均堅持「一個中國原則」，追求國家統一的立場和態度。

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馬曉光說，台灣任何致力發展兩岸關係的政黨、團體和人士，「涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，把握正確方向，放遠眼光，站在歷史正確一邊，而不是相反」。

國民黨回應，自朱立倫上任至今有關兩岸關係的看法，都是在恪守中華民國憲法，遵循黨章、黨綱規定，以及符合人民期待的基礎上發表的，在促進兩岸和平的努力與重要性方面有目共睹，也希望有關各方一同努力，讓兩岸都能更好。

此外，中國全國政協主席汪洋昨天也在北京會見國民黨前主席洪秀柱等廿多位出席第二屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」的台灣人士。根據新華社報導，洪秀柱等人發言表示，在當前形勢下，要倍加珍惜「九二共識」，共同維護兩岸關係和平發展的根基，推動兩岸融合發展，並要加強中華歷史文化教育。

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