議員財產申報上網公告》藍綠議員多持正向態度

立法院昨三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」，未來議員財產申報應上網公告。（資料照）

2022/05/31 05:30

〔記者王榮祥、歐素美／綜合報導〕立法院昨三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」，未來議員財產申報應上網公告，且年底選舉即適用，高雄市議員對此多持正向態度，但是否影響選舉與地方政治，仍需進一步觀察與驗證。

民進黨高市議員邱俊憲說，依法財產申報已實施多年，民眾也能到監察院查詢，這次修法在於改善民眾的知情權，讓資訊揭露更加直接迅速，但是否能符合社會期待，讓政治更加透明，可能有待觀察；至於相關配套法案如公費助理制度的討論，也希望中央能多加關注。

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剛通過初選的國民黨高市左楠區議員參選人白喬茵指出，公職人員財產申報法已經十五年未翻修，如今修法三讀通過，她樂觀其成。她認為，台灣政治要更透明、更清廉，就要從基層做起，唯有改變，新世代期待的新政治才有機會誕生。

台中市議會民進黨黨團總召江肇國表示，如果大家認為議員的財產有公開的必要，會配合辦理，讓全民檢驗，畢竟這是清廉政治的第一步。但議員公布財產是否真能斷絕地方派系或黑金？江肇國也認為有待觀察，法案上路後才知道。

是否斷絕黑金待觀察

台中市議會國民黨黨團書記長吳瓊華表示，既然立法院三讀通過，要公開就公開。但她也指出，現在都講求隱私及個資保護，議員要查資料並不容易，財產卻要被攤在陽光下，甚至連配偶及未成年子女都必須透明化，也不是很妥當。至於民代公布財產就能杜絕地方黑金派系嗎？吳瓊華認為沒有那麼樂觀，畢竟「道高一尺、魔高一丈」。

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