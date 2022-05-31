立院三讀 公務員放寬兼職規定 保障言論自由

立法院院會昨三讀通過「公務員服務法修正案」，明定一般公務員每日工時八小時。（資料照）

2022/05/31 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「公務員服務法修正案」，明定一般公務員每日工時八小時、每週四十小時，每週應有兩天休息日；輪班制公務員更換班次時，至少應有連續十一小時的休息時間。此外，本次修法也保障公務員私領域的言論自由，並放寬兼職規定，公務員得於法定工時外依個人才藝表現，獲取適當報酬。

現行條文規定，公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話。新法修正為：公務員未經機關同意，不得以代表機關名義或使用職稱，發表與其職務或服務機關業務職掌有關之言論。

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一般公務員工時部分，三讀條文明定每日辦公時數為八小時，每週為四十小時，每週應有兩天休息日。延長辦公時數加班，每日不得超過十二小時，每月不得超過六十小時；但為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件、辦理重大專案業務等，其延長辦公時數的上限，由總統府、國安會及五院分別定之。

輪班制公務員部分，新法要求各機關應保障人員健康，辦公日中應給予適當的連續休息時數，並得合理彈性調整辦公時數、延長辦公時數及休息日數；更換班次時，至少應有連續十一小時的休息時間；但因業務需要、特殊情形，不在此限。

新法也放寬公務員兼職規定。三讀條文指出，公務員除法令規定外，不得兼任領證職業及其他反覆從事同種類行為的業務。但於法定工時以外，從事社會公益性質的活動或其他非經常性、持續性的工作，且未影響本職工作者，不在此限；也能依個人才藝表現獲取適當報酬，並得就其財產的處分、智慧財產權及肖像權的授權行使，獲取合理對價。

此外，立院院會昨也三讀通過「公務人員保障法部分條文修正案」，明定公務員加班補償項目以加班費及補休假為原則，但因機關預算之限制等，以致無法給予加班費、補休假，應給予公務人員考績法規所定平時考核之獎勵。另，補休假期限至多為二年；遷調人員未休畢的補休假，得於期限內至新任職機關續行補休。

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