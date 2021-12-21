竹竹併 林智堅：成連結全世界超導體

新竹市長林智堅表示，期盼大新竹升格後成為連結全世界的超導體。圖為林智堅宣布，占地36公頃的竹科X產業園區，首棟軟體大樓於25日動工。（記者蔡彰盛攝）

2021/12/21 05:30

〔記者蔡彰盛、葛祐豪、李容萍、林欣漢、邱書昱／綜合報導〕府院黨前天拍板大新竹合併升格，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦昨天也表態力挺。新竹市長林智堅表示，桃園市與新竹緊鄰，桃竹形成半導體廊帶，對國家產業發展非常關鍵。未來升格後的大新竹期待蛻變，成為連結全世界的超導體。

竹竹合併升格議題箭在弦上，民進黨立院黨團正加緊連署提案修「地制法」。林智堅表示，竹科是台灣半導體產業的重鎮，大新竹合併升格將有助於國家半導體產業的長遠發展，因應全球經貿局勢變遷，供應鏈正在重組，大新竹也應該要重組。

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全球供應鏈正在重組 大新竹也應要重組

林智堅說，無論是桃園、台中、台南或高雄，都可以看到縣市合併升格後，不僅有助半導體產業的發展，更能提升城市治理的效率，提供更優質的交通、教育、醫療等環境，為台灣半導體人才、產業打造更宜居的生活。

對於新竹合併升格，前天也前往總統官邸參加討論的陳其邁昨受訪時強調，這牽涉到國家長遠發展，新竹科學園區是一個完整的半導體產業聚落，不管從地方發展、產業發展、城市治理角度來看，合併升格會是對新竹大發展的契機。

高雄縣市合併後 重大園區有整合性規劃

陳其邁舉高雄為例說，因為高雄也是縣市合併，合併後對於橋科或重大的園區能夠有一個整合型的規劃，未來大新竹合併升格，對於未來發展當然是有正面幫助。

對於新竹縣、市合併升格，鄭文燦昨天也表達贊同。他說，桃園市升格七年，有大幅度的進步跟改變，新竹是台灣半導體業的首都，縣市合併獲得地方民意超過六成的支持，合併可以提高城市的競爭力，也可以獲得比較多自主發展的權利，對半導體產業的發展會有幫助，並對竹科、陽明交大、清大、工研院及桃園的半導體供應鏈也都有幫助。

不過新北市長侯友宜昨天受訪表示，人民現在最關心的是薪水、物價、經濟、防疫，人民需要的不是大新竹合併升格，「執政黨搞錯方向」！在選舉敏感關鍵的時間點，會讓大家質疑是不是把政黨利益擺在國家、人民的利益之前，國土規劃及財稅劃分必須長遠的思考。

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