反萊豬、反三接// 投資人憂公投衝擊台股

官員與專家憂心公投通過之衝擊

2021/12/16 05:30

〔記者鄭琪芳、巫其倫、洪友芳、李靚慧、方韋傑／台北報導〕四大公投案週六投票。工商界最擔心的是「反萊豬進口」及「珍愛藻礁」。反萊豬讓其他國家認為台灣經貿不可信賴，等同封殺台灣經濟；「珍愛藻礁」若造成三接終止，北部用電怎麼辦？廠商怎麼安心投資？其他方案難道不影響藻礁？

崇越集團董事長郭智輝直言，反萊豬對台灣經濟絕對有二○○％影響，反萊豬的人根本就是在封殺台灣經濟！

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反萊豬影響夥伴關係 等同封殺台灣經濟

會計師公會理事長黃奕睿強調，萊豬不是食安議題、而是經貿及就業議題，若因反萊豬影響經貿夥伴關係，將影響投資及就業等；藻礁是能源議題，很多廠商回來實質投資，需要穩定及相對環保的供電，若因三接遷離影響供電，廠商無法安心投資，台灣經濟會像景氣循環股，怎麼上去就怎麼下來。

投信投顧公會理事長張錫說，萊豬進口是貿易自由的行為，從今年美豬進口大幅衰退，代表很多人不吃萊豬、台灣豬很有競爭力，這不需要政府去擋，政府要做的是把標示寫清楚，民眾想不想吃可自行決定。

電器公會全聯會理事長廖全平指出，因台美關係好、對外貿易量大增，抵銷台幣升值對出口商的「痛感」，不希望因反萊豬公投結果，壞了台美關係，對未來國際貿易產生不利影響。

台灣產業科技推動協會副理事長林錫銘反問，美豬被禁，台灣將如何面對美國？還能期待美國繼續支持台灣嗎？若三接終止，北部用電怎麼辦？核四重啟？恐是一個永遠發不了電的錢坑；公投綁大選，台灣還不夠亂嗎？

和碩董事長童子賢指出，想要有電用、又不想要有污染，哪有那麼好的事情？其他方案難道不影響藻礁？電力是台灣經濟發展之母，台灣本身沒有生產能源，天然氣某種程度來說是乾淨的能源；「別用政黨對決的出發點來看待，用良心去選擇」。

張錫認為，四個公投應不易過關；但若過關、且政府政策出現大轉彎，那對台股不免會有衝擊；只能期待政策不要大幅調整，台股影響只是一、兩日，不至於影響整體經濟基本面。

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