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    ROC斷交潮 退出聯合國開啟

    尼加拉瓜昨日與我斷交，中華民國邦交國僅存十四國。（記者田裕華攝）

    尼加拉瓜昨日與我斷交，中華民國邦交國僅存十四國。（記者田裕華攝）

    2021/12/11 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕尼加拉瓜昨無預警和我國斷交，宣布和中華人民共和國復交，立法院國民黨團總召費鴻泰批評，外交部長吳釗燮任內斷了三成邦交國，續任對中華民國是羞恥。不過翻開歷史，國府遷台以後，因蔣介石「漢賊不兩立」政策，一九七一年自行退出聯合國，當年斷了十二個邦交國，隔年更是斷了十五個邦交國，邦交國數量由一九七○年底的六十八國，下降至一九七二年底的四十三國。

    自一九四九年底國民黨撤退來台，中華民國邦交國數量穩定成長，並領先中共，在一九七○年底仍有六十八個邦交國。

    兩岸外交的轉折點發生在一九七一年，蔣介石退出聯合國，開啟了「雪崩式」斷交的序幕，當年先是斷了比利時、土耳其等十二個邦交國，隔年再斷十五國，包括日本、澳洲、紐西蘭等國，邦交國一路急速下滑。

    蔣經國於一九七八年接任總統，當年底卻迎來國民黨政府在台最大的外交挫敗，美國於十二月十六日宣布隔年元旦與中共建交。同年底，中華民國僅剩二十二個友邦。進入八○年代，邦交偶有斬獲，一九八九年底邦交國為二十六。

    九○年代進入李登輝「務實外交」年代，邦交國的數字偶有起伏，不過由於大環境因素，一九九○年與沙烏地阿拉伯斷交、一九九二年和韓國斷交、一九九八年與南非斷交；至此，中華民國邦交國再無地區性大國。

    進入千禧年，台灣首次「政黨輪替」，民進黨總統陳水扁八年任期中，遭遇中國強力圍堵，邦交國由廿九國降為廿三國。國民黨總統馬英九任內，提倡兩岸「外交休兵」，但甘比亞主動斷交，邦交國減為廿二國。

    蔡英文總統二○一六年起執政，中國挾充沛銀彈與大國崛起的姿態進逼，一六年先與聖多美普林西比斷交，隔年再與巴拿馬斷交，二○一八年與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多斷交，二○一九年分別與索羅門群島、吉里巴斯斷交，加上昨天斷交的尼加拉瓜，目前我國邦交國僅存十四國。

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