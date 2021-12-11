焦點評論》外交轉型的開始

二十多年下來，哪個國家宣布與台灣斷交、與中國建交的震盪效應愈來愈低，北京的「外交戰」從而對台殺傷力隨之遞減，一旦有事，「慢走不送」確實成為愈來愈多台灣國民的理性決定。圖為外交部大門。（法新社）

2021/12/11 05:30

記者鄒景雯／特稿

什麼才是符合台灣國家發展目標的外交內涵？其實是一個不難辨識的選擇，只要自問我們需要與立陶宛、斯洛伐克等等這樣的國家交朋友？還是比較適合尼加拉瓜奧蒂嘉這樣的政權？哪一種比較能夠累積集體利益？相信答案很快就會席捲台灣的民意市場。

這麼容易的題目，之所以靠直觀就能解決，其實反映了台灣追求生存與進步到這個階段，最實際的需求所在。外交工作是要為人民與國家服務，當然要與時俱進，服膺在我們最新與最大的獲利之上，因此當前各界都在談轉型正義之際，外交的政策思維與方向同樣需要大幅轉型。

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中華民國政府自一九四九年流亡到台灣來時，起初為台灣帶來了四十七個邦交國，最高時候上升到七十個邦交國，那是一九六九年；然而維持不到一年，就開始走下坡。一九七一年受到被退出聯合國的影響，邦交數暴跌到五十六國；此後每年重挫，一九七五年蔣介石死的那年，邦交國剩下二十七國。換言之，他於台灣在位二十五年，有加法有減法，最高與最低丟掉了四十三個邦交國。蔣經國在一九七八年接任總統，到一九八八年死在任上，從未以元首身分出國，手上的邦交國則在二十二到二十五間游移，與其父親相比，只有少，沒有多過，而且失去了最關鍵的美國正式外交關係。

李登輝執政的十二年，邦交國一舉衝到三十國，算是交出了不錯的成績單。這時候台灣民主化工程逐步啟動，在「務實外交」的旗幟下，邦交國數量的重要性，已經在台灣外交圈展開反省與思辨；因為，自中華人民共和國取代中國代表權之後的主權之爭過程中，戒嚴時代的中華民國在國際現實下，無法維持大國關係，被迫要與亟待經援的不發達國家打交道，打開地圖尋找我們的邦交國，絕對一目瞭然；甚至基於達成交易的可及性，相當比例的對象通常是獨裁者，中飽私囊的事例屢見不鮮，此種特殊處境的權宜措施，固然有其階段性的功能，但是當民智已成，國人參與公共討論愈來愈開放，這種傳統做法的投資效益必然受到挑戰。

於是歷經陳水扁「多元外交」、馬英九「活路外交」、到今天蔡英文總統的「踏實外交」，二十多年下來，哪個國家宣布與台灣斷交、與中國建交的震盪效應愈來愈低，北京的「外交戰」從而對台殺傷力隨之遞減，一旦有事，「慢走不送」確實成為愈來愈多台灣國民的理性決定。這也是為什麼昨天尼加拉瓜宣告轉向中國，台灣不過就是白天幾則新聞交代，點閱與討論度毫無深刻之處的原因。

中國安排在十二月十日美國召集民主峰會的時間，讓台灣面臨斷交之局，拆台的惡性意圖明顯，看到中國外交部自認勝利的阿Ｑ面容，不惜提醒習近平與奧蒂嘉的相提並論，還有什麼比形塑這個概念更自毀自殘的呢？到現在都沒有向奧蒂嘉致送當選賀電的台灣，可以說老早就在等待這一天，雖然是被動，但是促成轉型，自須正面表列。

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