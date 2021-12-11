尼台斷交》美籲民主國家 擴大與台交往

美國國務院聲明指出，十一月七日尼國總統大選是場「騙局」，總統奧蒂嘉「無法反映尼國人民的意志」。尼國和台灣斷交，使尼國人民在其民主與經濟成長中，喪失一個堅定夥伴。（美聯社檔案照）

2021/12/11 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕尼加拉瓜九日宣布和中華民國斷交，美國國務院及國會隨即譴責北京、尼國總統奧蒂嘉，並聲援台灣。佛羅里達州共和黨聯邦參議員史考特以英文及西班牙文推文形容，這是「邪惡」之奧蒂嘉政權所做的「可恥」舉動，痛批「共產中國」越來越大的影響力，是拉丁美洲的「癌症」。國務院亦聲明鼓勵所有民主法治國家擴大與台灣的交往。

美議員：共產中國是拉美「癌症」

美國國務院發言人普萊斯在聲明中說，由於十一月七日舉行的尼國總統大選是場「騙局」，因此並未授權奧蒂嘉讓尼國離開美洲民主國家的大家庭，奧蒂嘉「無法反映尼國人民的意志」。尼國和台灣斷交，使尼國人民在其民主與經濟成長中，喪失一個堅定夥伴。

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該聲明還說，美方鼓勵所有珍惜民主制度、透明度、法治，以及為其公民促進經濟繁榮的國家，擴大和台灣接觸。台灣和西半球民主夥伴的關係，提供當地人民很大的經濟和安全益處。

史考特還在推文中直指，北京對「我們整個半球造成危險」；美國必須藉由和台灣站在一起，並繼續在拉美地區為民主而戰，反對中國此一介入。田納西州共和黨聯邦眾議員葛林也推文寫道，他對尼國已選擇斷絕與台灣的外交關係感到失望，「不應該容忍中國對維吾爾人的大規模種族滅絕及持續的侵犯人權」。

共和黨的科羅拉多州眾議員巴克推文警告，中國政府正積極活動，損害台灣人民的自決權。他並表態支持台灣，反對中共的影響力行動。同黨的德州眾議員法隆同樣推文力挺台灣，並稱當中國拉攏「像尼國奧蒂嘉的專制獨裁者時，美國有義務堅定和台灣站在一起」。同黨的密西根州聯邦眾議員麥克林則寫道，尼國斷絕與台灣的外交關係，令人極其擔憂；比起任何時候，美國現在更必須堅定信守承諾，支持我們的友人及盟邦。

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