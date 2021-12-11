尼台斷交》大選不公被美制裁 奧蒂嘉向中靠攏

尼加拉瓜十一月七日舉行總統大選，儘管再次由奧蒂嘉勝選連任，但選舉過程中，奧蒂嘉全面打壓異議人士，其政敵不是入獄、就是流亡海外，因此遭到國際民主社會普遍譴責與制裁。（路透檔案照）

2021/12/11 05:30

〔記者李欣芳、蘇永耀／台北報導〕尼加拉瓜政府昨突然宣布與我國斷交，立即與中國復交。國安人士分析，這是中國戰狼式外交的反擊，選擇在美國召開民主峰會時機出手，其意圖很清楚，就是向國際民主社會挑釁，而因台灣即將舉行四大公投的投票，兩岸海峽論壇昨登場，中國也以策動尼國的斷交企圖干擾台灣。

北京伺機策動斷交 挑釁民主峰會

尼加拉瓜十一月七日舉行總統大選，儘管再次由奧蒂嘉勝選連任，但選舉過程中，奧蒂嘉全面打壓異議人士，其政敵不是入獄、就是流亡海外，因此遭到國際民主社會普遍譴責與制裁，迄今美、英、歐盟及美洲國家組織等四十餘國與國際組織都拒絕承認選舉結果；美國總統拜登更質疑這場大選「既不自由也不公平，而且絕不民主」。

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據悉，中國趁著尼國面對國際制裁的經濟壓力下，積極拉攏、利誘，策動台尼斷交。尼國最終在經濟考量下，選擇向北京靠攏，並在斷交聲明強調接受「一中原則」，顯示台尼斷交來自中國的策動與精心布局。

知情人士指出，台尼斷交已有跡象可循，尼國日前接連指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商。除與中國接觸外，涉外人士分析，尼國也派出閣員訪問俄羅斯並簽署協議，顯示尼加拉瓜在奧蒂嘉主政下，全面向反美路線靠攏。

國安高層並說，台灣四項公投下週六登場，美國也才舉辦民主峰會，尼加拉瓜與北京商量好宣布對台斷交時間，既是針對台灣、也是指向美國。兩個被國際社會認為非常不民主的政權，此時結合，是各取所需與相互取暖，更證明這次民主峰會將其摒除門外的正確性。

事實上，奧蒂嘉二○○六年再度當選總統，就對台灣的態度相當曖昧，尼加拉瓜被視為可能倒向中國的中美洲友邦之一。這次尼加拉瓜向北京靠攏，是尼國史上第二次與台灣斷交，兩次相隔三十六年，決定者都是人權紀錄惡名昭彰的奧蒂嘉。

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