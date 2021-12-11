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    台尼斷交 中國稱順應大勢正確抉擇

    尼加拉瓜宣布與中華民國斷交後，隨即與中國簽署恢復外交關係聯合公報。（美聯社）

    尼加拉瓜宣布與中華民國斷交後，隨即與中國簽署恢復外交關係聯合公報。（美聯社）

    2021/12/11 05:30

    〔記者鍾麗華、吳書緯／台北報導〕尼加拉瓜昨宣布與台灣斷交後，即派遣代表團前往天津，與中國政府簽署公報正式復交。中方表示，讚賞有關國家順應大勢，支援中國統一事業。

    王毅批美施壓台灣友邦不斷交

    中國外交部長王毅昨先後與尼加拉瓜外交部長蒙卡達及訪中代表團成員視訊會談，王毅聲稱，世界上仍有國家與台灣保持外交關係，原因之一是美國不斷向這些國家「施加各種各樣的壓力」，而美國早已與中國建交，此舉是雙重標準。

    中國外交部在昨天的例行記者會上，被媒體問到，中方是否給予尼國經濟援助？相關金額和規模有多大？發言人汪文斌則稱，尼國決定與中國復交是出於對一中原則認同，是一項政治決斷，沒有任何經濟前提，中方高度讚賞尼方的立場。

    中國國台辦發言人馬曉光則表示，「台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，我們讚賞有關國家順應大勢，支援中國統一事業，歡迎所剩無幾的若干個台灣所謂『邦交國』認清大勢，早日站到歷史正確的一邊。」

    13架共機擾台 有3架繞東部空域

    空軍昨晚證實，中共解放軍十三架次軍機昨天日間進入我國防空識別區西南空域，其中兩架次「轟六」轟炸機、一架次「運八」遠干機更是逾越我國東部空域，空軍則依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

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