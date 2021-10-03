共機大舉擾台 退將：國軍應加強戰力保存

前空軍副司令張延廷昨受訪表示，全台灣都已在中共空中攻擊的範圍內，我們應加強戰力保存的能力。圖為擾台殲十六戰機同型機。（國防部提供）

2021/10/03 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國在「十一國慶」當天派出三十八架次軍機襲擾台灣空域，除打破國防部去年公布共機動態以來的新高紀錄，並飛至台灣東南空域；前空軍副司令張延廷昨受訪說，這代表全台都在中共空中攻擊的範圍內，我們應加強戰力保存的能力。學者郭育仁認為，中共此舉也是針對美軍在周遭區域的活動做威嚇，而國民黨主席當選人朱立倫回覆中共領導人習近平的賀電，更是合理化中共對台霸凌。

郭育仁：朱回覆賀電說詞 合理化中共霸凌

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁昨指出，自今年以來，國際社會對台灣的地位不斷提升，中共選在十月一日國慶日派出破紀錄的軍機擾台，在政治上有其用意，也有對內宣傳的意味，而當選最大在野黨主席的朱立倫回覆給習近平的賀電，將兩岸情勢險峻的原因歸咎給民進黨採取「去中」、「反中」政策，更是合理化中國以機艦擾台的霸凌行為。

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舒孝煌：美英澳將南海軍演 中共先做反應

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌認為，美國航空母艦雷根號、卡爾文森號、英國航艦伊麗莎白女王號及澳洲海軍坎培拉號兩棲突擊艦，即將進入南海參與「二○二一五國金禧」聯合軍事演習，中共選在此時派多架次的軍機擾台，也是對美英澳三國在組成「三方安全夥伴」（AUKUS）軍事聯盟後，首次三國軍艦的聯合演訓做出反應，而選在「十一」也有政治意涵。

就軍事面而言，舒孝煌認為，殲十六戰機是目前中共空軍主力，一日出動殲十六，甚至飛至台灣東南空域，看起來是在讓飛行員熟悉空域、熟悉海上長途飛行以及和轟炸機組的搭配。

張延廷：共軍空中攻擊範圍 已擴至全台灣

面對共機襲擾台灣西南空域常態化，甚至逾越到東南空域，張延廷受訪表示，過去總認為台灣東部相當安全，現在局勢已非如此，代表全台都在中共空中攻擊的範圍內，空軍基地的抗炸機堡應要盡速整建，戰備跑道也應再多闢建，加強戰力保存的能力。

舒孝煌則表示，台灣應加強對西南空域的經營，考量成本應多派出慢速機或以其他方式，強化對南方海空域的情監偵，確保空域掌握，並在花東闢建戰備道，讓防空飛彈可以在東部進行機動部署。

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