國民黨團提195案杯葛議事 民進黨團：一堆垃圾提案朱立倫都支持？

國民黨團荒謬提案範例

2021/10/03 05:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團為杯葛議事，提出一百九十五項提案，以案海戰術「文攻」，針對國民黨主席當選人朱立倫昨認為民進黨若無展現誠意解決問題，只能用杯葛方式，表達民意強烈抗爭，民進黨團表示，這些垃圾提案難道朱立倫都支持嗎？國民黨團不按照協商結論進行議事，朱立倫應該先去了解。

民進黨團書記長蔡適應說，朱立倫可能搞錯了，先前朝野就協商過了，行政院也提出國民黨要求的專案報告，但是國民黨團卻不按照協商結論執行，朱應該先去了解國民黨團這樣的狀況，國民黨為了杯葛議事，提了這麼多垃圾提案，難道朱立倫都是支持嗎？

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要求道歉提案佔25％ 蘇最大受災戶

根據立委吳思瑤統計，國民黨無厘頭要求道歉提案就佔了全部提案的四分之一，行政院長蘇貞昌被要求道歉四十三次、衛福部長陳時中四次，蔡英文總統兩次，另外唐鳳、王美花、蘇建榮、吳釗燮、潘文忠、蔡清祥無一倖免，都成了「道歉垃圾提案」受災戶。

吳思瑤說，國民黨發明的道歉提案，應放進笑話大全，包含第五十四案中國禁台灣釋迦蓮霧，行政院要道歉；第六十四案台灣申請加入CPTPP，行政院長要道歉；第七十四案嘉義市發生前男友企圖盜領前女友的五倍券未遂，行政院長該道歉；甚至第二十五案指蘇貞昌要檢討自己的壞脾氣。

質疑軍購提案 有如「助中滅台」

立委王定宇分析指出，國民黨這次提案有「基本款亂寫垃圾提案」、「道歉垃圾提案」和「助中滅台惡毒垃圾提案」三種，最後一種例如第八十六案要求政府不能編列海空軍提升戰力特別預算，第九十四案抨擊海空軍提升戰力特別預算，並要求不得購買全套魚叉飛彈，第一○一案反對台灣參與環太平洋軍演，難道這些都是要送給中華人民共和國消滅中華民國的「十一」賀禮嗎？

立委陳亭妃表示，如果國民黨要文攻，就請用心一點，而不是提出一些亂七八糟的案子；有提案叫蔡英文總統跟所有打高端的人道歉，她自己也是打高端的人，國民黨有問過打高端者的意見嗎？這些離譜荒謬的提案，就是為提案而提案，就是為亂而亂，請國民黨適可而止，不要讓大家看清楚你們的糗態。

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