案海戰術 朱立倫：表達民意強烈抗爭

國民黨主席當選人朱立倫昨天表示，民進黨若無展現誠意解決問題，只能用杯葛方式，表達民意強烈抗爭。（記者王峻祺攝）

2021/10/03 05:30

〔記者王峻祺、黃明堂、陳昀、施曉光／綜合報導〕國民黨一日佔領立法院議場，提出一九五項討論案杯葛議事。對此，國民黨主席當選人朱立倫昨天表示，民進黨若無展現誠意解決問題，只能用杯葛方式，表達民意強烈抗爭。

國民黨立委前日在立院議場翻掉備詢台，並使用案海戰術「文攻」杯葛總質詢，民進黨團則質疑提案內容荒謬不堪。

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「三加十一破口 蘇應誠心誠意道歉」

朱立倫對此表示，行政院長蘇貞昌應誠心誠意，針對「三加十一」是否造成疫情破口向民眾道歉，這才是大家關心的事情，若民進黨展現誠意，沒有人要去杯葛，若不能展現誠意，那只能用杯葛方式，表達民意強烈抗爭。

朱立倫昨天上午到花蓮進行謝票，立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦全程陪同。下午朱轉往台東出席感恩茶會，現場聚集約三百人，台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長張國洲等人都出席。不過，盛傳將接任黨秘書長的前台東縣長黃健庭並未回鄉陪同謝票。朱表示，下週二就職典禮，四日會討論秘書長人選。

黨中央、黨團、智庫 朱：將三合一

朱立倫昨晚也與國民黨立院黨團餐敘，他會後表示，上任後會重整，讓中央黨部、黨團、智庫「三合一」，力求所有策略、攻防一體，黨中央的重要幹部也會跟立委密切配合，會中也決定由卸任總召兼任黨副秘書長，協助現任總召之外，也能作為黨部及黨團的溝通橋樑。

立法院國民黨團將分三批與朱立倫餐敘，昨晚是第一場。朱立倫受訪時指出，目前是由現任黨團總召兼任政策會執行長、黨團首席副書記長兼任國民黨智庫副執行長，未來再加上卸任總召兼任黨部副秘書長，三方同步作業就能更密切聯繫。

朱立倫正進行黨務人事布局，外傳黃健庭或前高雄市副市長李四川可能出任秘書長，黃復興黨部主委可能由退役上將季麟連出任，行管會主委邱大展可能留任，國民黨立委林奕華可能擔任副秘書長。至於選舉期間力挺朱的前國民黨智庫副董事長連勝文，黨內猜測也有機會進入黨中央。

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