散布確診50+影響台股 檢警逮造謠者 5萬交保

楊姓男子散布「今天確診50+」之不實疫情訊息，涉觸犯散播疫情謠言或不實訊息罪嫌，以五萬元交保。（記者蔡彰盛翻攝）

2021/09/12 05:30

〔記者蔡彰盛、吳亮儀／綜合報導〕針對媒體八日上午報導「確診個案高達五十例，影響台股行情」一事，新竹地檢署檢察官昨天指揮警方帶回刊登訊息的楊姓嫌疑人，訊後楊男因散播疫情謠言或不實訊息罪嫌，以五萬元交保。

新竹地檢署獲悉涉嫌者身分後，昨由檢察長召開專案會議，並指派「防疫處理小組」專責檢察官，指揮刑事警察局、新竹縣政府警察局竹北分局，對刊登訊息的楊姓嫌疑人住處執行同意搜索，並檢視行動電話內相關電磁紀錄。

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檢察官訊問後，認為楊姓被告係於八日中午十二點廿四分在群組刊登「今天確診50+」之不實疫情訊息，初步排除有以散布流言影響集中交易市場有價證券交易價格之嫌，但仍涉有違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第十四條，散播疫情謠言或不實訊息罪嫌，以五萬元交保，並責令司法警察持續清查該疫情假訊息傳播網絡。

今年武漢肺炎本土疫情大爆發後各種假訊息亂竄；自五月一日到本月十日止，檢警共偵辦了六三六件假訊息案、移送了四八九人，還有不少案件仍在偵辦中。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨說，全世界都面臨假訊息問題，以美國為例，這已經大大影響美國施打疫苗政策，回頭看看台灣，指揮中心每天都會透過記者會方式，向社會大眾公布訊息，網路上來源不明的訊息，真的切勿再轉述、轉傳。

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