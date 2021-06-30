蔡：疫情下降 但仍要提高警覺

立法院國民黨團宣布訂購100箱枋山芒果，支持近期遭Delta變種病毒株入侵的屏東枋山。（立法院國民黨團提供）

2021/06/30 05:30

〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕蔡英文總統昨針對防疫工作發表談話表示，從近日確診人數看來，疫情有下降趨勢，但傳染力強、致死率高的Delta變異株侵入屏東枋山，她要拜託大家提高警覺，不能大意；希望大家務必配合指揮中心指引，一起努力，讓台灣早日走出疫情陰霾。

感謝國人助銷枋山芒果

屏東縣枋山鄉因出現Delta變異株確診病例，引發枋山愛文芒果退訂潮，屏東出身的蔡英文總統昨發表線上談話，特別向國人道出「心裡話」。她表示，枋山芒果因農委會協助產銷及民眾熱心購買，短短兩天就解決退訂問題，她要為她的家鄉，向熱心伸援的朋友致上最深的感謝。

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蔡英文說，疫情中，我們看到很多朋友為前線醫護送便當、籌集各種物資給需要的人，用自己的力量來支援前線，謝謝這段時間每一位付出的台灣人，因為有你們，台灣才能在一次次挑戰中展現韌性，度過困難。

不過，國民黨主席江啟臣昨發布視訊談話指出，台灣在彭博的全球防疫韌性排名跌至四十四名，證明蔡政府疫苗政策錯誤，所謂超前部署都是假的，他質疑，立法院編列三、四百億經費到底拿去哪裡？蔡政府若不面對現實與錯誤，恐怕排名還會再墊底，蔡政府不要再做大內宣，應該趕快取得更多疫苗，提高國人施打覆蓋率。

國民黨將資助弱勢家庭

此外，國民黨攜手黨員、黨籍民代、地方政府共同辦理「你我攜手齊關懷，抗疫之路不孤單」關懷弱勢活動，將透過社會各界力量勸募物資、成立愛心關懷站，以期資助社會邊緣戶，第一階段活動訂於七月一日至八月中旬，將在廿二個縣市設置一一二處愛心關懷據點，預計將有一萬零四十五戶受惠。

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