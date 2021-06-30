為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡：疫情下降 但仍要提高警覺

    立法院國民黨團宣布訂購100箱枋山芒果，支持近期遭Delta變種病毒株入侵的屏東枋山。（立法院國民黨團提供）

    立法院國民黨團宣布訂購100箱枋山芒果，支持近期遭Delta變種病毒株入侵的屏東枋山。（立法院國民黨團提供）

    2021/06/30 05:30

    〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕蔡英文總統昨針對防疫工作發表談話表示，從近日確診人數看來，疫情有下降趨勢，但傳染力強、致死率高的Delta變異株侵入屏東枋山，她要拜託大家提高警覺，不能大意；希望大家務必配合指揮中心指引，一起努力，讓台灣早日走出疫情陰霾。

    感謝國人助銷枋山芒果

    屏東縣枋山鄉因出現Delta變異株確診病例，引發枋山愛文芒果退訂潮，屏東出身的蔡英文總統昨發表線上談話，特別向國人道出「心裡話」。她表示，枋山芒果因農委會協助產銷及民眾熱心購買，短短兩天就解決退訂問題，她要為她的家鄉，向熱心伸援的朋友致上最深的感謝。

    蔡英文說，疫情中，我們看到很多朋友為前線醫護送便當、籌集各種物資給需要的人，用自己的力量來支援前線，謝謝這段時間每一位付出的台灣人，因為有你們，台灣才能在一次次挑戰中展現韌性，度過困難。

    不過，國民黨主席江啟臣昨發布視訊談話指出，台灣在彭博的全球防疫韌性排名跌至四十四名，證明蔡政府疫苗政策錯誤，所謂超前部署都是假的，他質疑，立法院編列三、四百億經費到底拿去哪裡？蔡政府若不面對現實與錯誤，恐怕排名還會再墊底，蔡政府不要再做大內宣，應該趕快取得更多疫苗，提高國人施打覆蓋率。

    國民黨將資助弱勢家庭

    此外，國民黨攜手黨員、黨籍民代、地方政府共同辦理「你我攜手齊關懷，抗疫之路不孤單」關懷弱勢活動，將透過社會各界力量勸募物資、成立愛心關懷站，以期資助社會邊緣戶，第一階段活動訂於七月一日至八月中旬，將在廿二個縣市設置一一二處愛心關懷據點，預計將有一萬零四十五戶受惠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳建仁：最快速取得更大量疫苗
    2021/06/30 05:30

    陳建仁：最快速取得更大量疫苗
    北京恐藉中製BNT 逼我吞一中
    2021/06/30 05:30

    北京恐藉中製BNT 逼我吞一中

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    國產疫苗當然急
    2021/06/30 05:30

    國產疫苗當然急
    政治今日熱門
    簡訊實聯制資料只能留28天 NCC：已刪除逾1.24億則
    2021/06/29 07:24

    簡訊實聯制資料只能留28天 NCC：已刪除逾1.24億則

    與病毒變異時間賽跑 陳建仁：台灣要以最快速度取得最大量疫苗
    2021/06/29 08:32

    與病毒變異時間賽跑 陳建仁：台灣要以最快速度取得最大量疫苗

    還記得4年前多人投共？外媒稱當年星火並未燎原
    2021/06/29 10:13

    還記得4年前多人投共？外媒稱當年星火並未燎原

    江啟臣：外界提醒疫苗覆蓋率過低 蔡政府就是不聽
    2021/06/29 08:59

    江啟臣：外界提醒疫苗覆蓋率過低 蔡政府就是不聽

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播