北京恐藉中製BNT 逼我吞一中

輝瑞＆BNT疫苗。（法新社檔案照）

2021/06/30 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共建黨百年將屆，官方情資顯示，北京當局正擴大宣傳力道，營造中國疫苗的有效性，並藉由上海復星代理的BNT疫苗，對台遂行「以疫促統」政治圖謀。未來中國代理、製造的疫苗恐將賣來台灣，以此形塑「台灣是中國一部分」、不接受就是草菅人命，並要求須遵守一中原則，不得向德國原廠直購。

官員透露，中共不斷透過台企、地方政府及部分團體，鼓吹進口中國代理的疫苗，透過輿論對台灣政府施加壓力，且中共極可能在七月批准BNT疫苗在中國的緊急使用授權（EUA），之後中國將用代工取得、中國製造的疫苗賣給台灣，讓台灣落入一中框架。

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據了解，中共對台歸責施壓力道將更加大，同路人批判民進黨政府延誤上海復星代理的BNT疫苗來台，炒作渲染台灣染疫死亡率高，促使台灣民眾向政府究責及國賠，並持續製造社會紛亂，打擊中央流行疫情指揮中心。

官員提及，鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘委託台康生技引進BNT疫苗，台積電也正積極洽談德國原廠BNT疫苗，不排除中共會藉上海復星代理權繼續操縱介入，且中方斥鉅資取得大中華代理權，BNT疫苗卻只在港澳施打，中國境內不能施打，各種跡象顯示，台灣採購BNT所遇阻礙，皆為中共精心設計。

他分析，中共開始「大外宣」宣傳台灣染疫致死率高，由特定政黨、地方政府、團體不斷炒作，並要求政府進口特定疫苗。接下來若郭台銘商業談判完成，中方會大舉渲染協助取得疫苗，大力指摘台灣政府無能，製造台灣社會內部對立。

在疫苗統戰上，中國國台辦強力宣傳台人赴中免費接種疫苗，以及成功防疫要學廣州，大力推廣「春苗計畫」為海外中國人接種疫苗，逕自把台胞納入，聲稱可享有同等待遇，削弱我國家主權，把台灣人視同中國人。

炒作台灣人士打中國疫苗

另一方面，中共七一黨慶前夕，台灣黨政人士邱毅、郁慕明等人均已赴中打疫苗，各地台辦配合宣傳台胞熱愛打祖國疫苗，樣板台商紛紛出籠呼籲去中國打疫苗，中共官媒及自媒體炒作蕭敬騰、潘美辰、孟庭葦、陳志朋、溫嵐等台灣藝人打中國疫苗，一整套「以疫促統」未曾停歇，紅色旋律將於七一黨慶達到高潮。

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