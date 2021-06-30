陳建仁：最快速取得更大量疫苗

陳建仁昨日指出，疫苗接種是與病毒變異的時間競賽，疫苗對於重症住院的保護力，仍超過九成。（資料照）

2021/06/30 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕世界各國防範武漢肺炎變異病毒疫情，疫苗成了關鍵。前副總統、中研院院士陳建仁昨日指出，疫苗接種是與病毒變異的時間競賽，疫苗對於重症住院的保護力，仍超過九成；他也強調「求人不如求己」，各國皆積極推動疫苗自主研發量產，台灣也必須更快速取得更大量疫苗讓多數人可及時接種。

與病毒變異競賽 「求人不如求己」

陳建仁昨在臉書貼文指出，英國Alpha株、南非Beta株、巴西Gamma株、印度Delta株等武肺變異病毒株夾著超高傳染力一再肆虐全球，台灣這波四月下旬就是英國的Alpha株引起新一波流行，造成上萬名確診病例、逾六百人死亡，最近屏東南端更傳出印度Delta株社群感染。

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各國都積極推動自主研發

陳建仁認為，台灣由於疫苗供應較晚，接種率目前僅七．七％，而國外英國、以色列接種率最高，分別有六十五％和六十四．四％，但Delta株仍對兩國造成新一波流行，顯示接種疫苗未必百分百不染疫；儘管如此，疫苗對於重症住院的保護力，仍超過九成。

陳建仁也強調，「求人不如求己」，各國都積極推動疫苗的自主研發量產，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，為了考慮緊急時效性，都在第三期臨床試驗進行中，就給予緊急使用授權，盼儘早提升疫苗涵蓋率，好與病毒的變異進行時間競賽，降低新變異株發生的機會，因此，台灣與各國當務之急，就是要強化阻斷病毒，更快速取得大量疫苗，讓大多數人及時接種。

馬偕紀念醫院兒童感染科醫師邱南昌表示，台灣受到很多國際政治等外在因素影響，導致從國際外購疫苗取得較難較慢；國產疫苗目前缺乏第三期人體試驗，且蛋白質疫苗製造繁複，包含要找施打安慰劑的人都有困難，因此需要更加速突破挑戰。

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