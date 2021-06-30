台灣有兩家國產疫苗公司，陸續在六月公布了二期解盲結果，並且分別向食藥署申請緊急授權使用(EUA)審查。（資料照）

2021/06/30 05:30

記者鄒景雯／特稿

台灣有兩家國產疫苗公司，陸續在六月公布了二期解盲結果，並且分別向食藥署申請緊急使用授權（EUA）審查。後續的進度，當然要由主管機關秉於專業與權責進行處理，不過最近社會上有關急與不急的討論，新聞媒體有必要反映相當的輿論，必須要強調：國產疫苗當然非常急。

根據高端與聯亞所揭露的二期分析數據，多位專家都已公開指出，兩家疫苗的安全性與耐受性都表現良好。其中高端在安全性方面，所有的受試者未出現疫苗相關的的嚴重不良反應，在免疫生成性部份，打過第二劑後二十八天的血清陽轉率達九十九．八％，中和抗體效價為六六二；至於聯亞，安全性部份同樣所有受試者未出現嚴重不良反應，血清陽轉率為九十五．六五％，中和抗體效價為一○二．三。

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剩下的保護性問題，固然第三期試驗後才會獲得比較完整的結論，但是包括賴明詔院士等人都認為：基於國內疫情的需要，考量時效性問題，國產疫苗在完成三期前申請EUA並非不可行。箇中很重要的關鍵，不僅是我們已經設定抗體效價必須高於AZ的標準，而且更在於其對重症死亡率的保護功效上。以國際間某個廠牌為例，其保護力只有五十％，但是重症的保護則為九十九％，因此在該國獲准緊急上市；何況技術較佳的台灣國產疫苗，有什麼不能被理性看待的藉口？

國產疫苗必須急的原因，首先是國內確診者的死亡率必須再壓低。截至昨天為止，已達六四三人，其中，六十歲以上，有慢性病，與確診者接觸，具有萬華活動史，都佔極高比例。針對高風險族群，我們必須要有對策，事實上，不同技術的疫苗，在適合施打的族群上，各有不同的特色，政府有責任提供國人更多元的選擇，這點一方面要靠爭取更多廠牌的國際疫苗進口來達致，一方面則要對皆屬於次單位蛋白疫苗的國產疫苗加強敦促，尤其後者的必要性應該凸顯，畢竟高端與聯亞所採取的技術，與美國諾瓦瓦克斯（Novavax）相同，是國際公認最安全的選項，絕無被偏廢的道理。

再者，大家肯定一致同意：我們的疫苗施打率必須再加大加快。最近彭博公布的全球防疫韌性排名，台灣在五十三個規模超過兩千億美元的經濟體，掉到四十四名，幾個評比的原因中，墊底的「航班載客力」，一般民眾健康要緊，大概根本不會在乎，但是「疫苗接種率」一項，則不得不重視。目前台灣可施打的疫苗中，有國際疫苗屢屢被致死的疑慮所汙名，一方面有特權疫苗插隊偷打，一方面卻有更多高齡者因傳言卻步，導致整體施打率延滯不前，非常不利我們對於變種病毒的防禦，在此情況下，國產疫苗若能及時上市，絕對可以創造新的施打率。

最近的民調即顯示，受到紛亂的政治操作影響，國產疫苗的接受度由六十％降至五十％，這是所有致力國產疫苗的國家，極度罕見的現象，足見台灣的「不正常」。儘管如此，五十％仍是相當高的比例，現在各政黨的支持度，恐怕沒有一個高過於此，反對者可以拒絕國產疫苗，但沒有剝奪希望施打者的權力。政府主管部會必須充分滿足這半數民眾的需求，以非常時期的精神，積極推動審查作業；兩家疫苗廠更要快馬加鞭，拚鬥流程作業。理由很簡單，人命，豈是可以等的？

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