罷韓投票倒數》韓國瑜主持通車剪綵 局處首長助陣

明天就是罷韓投票日，高雄市長韓國瑜昨主持新莊一路與勝利路通車典禮，許多挺韓民眾到場高喊「市長加油」。（記者陳文嬋攝）

2020-06-05 05:30:00

〔記者黃旭磊、陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕罷韓投票剩最後廿四小時，高雄市長韓國瑜昨天仍不回應罷韓議題，上午頒發感謝狀給創意高中職獲獎團隊，下午則主持新莊一路與勝利路通車典禮，多名局處首長到場剪綵，也有許多民眾到場高喊「市長加油」。

挺韓民眾到場高喊「市長加油」

韓國瑜昨天上午頒獎前表示，曾在機場看到長輩拿不動行李箱，他想過設計按鈕，行李箱底可一鍵充氣，讓長輩、婦女及兒童提得比較輕鬆，不過這個突發奇想卻如夢幻泡影沒實現，他鼓勵青年學子勇敢發想，也要找到資源實現。

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昨天也傳出，韓國瑜明天下午四點罷韓開票作業時，將率三十一個局處首長坐鎮四維行政中心，靜待結果並鞠躬向市民致意；一名不具名的市府官員昨證實此事。

這名官員表示，確實聽聞市長邀請各局處首長，明天傍晚投票結束後齊聚四維行政中心，不管投票結果如何，都會與團隊向全體市民「致謝」。至於會不會發表感言？核心幕僚對此均相對低調。

對於「鞠躬致謝」傳聞，高雄市新聞局長鄭照新回應，投票日接近各種揣測都有，目前專心以市政行程為主。記者追問到底有否接獲指示？鄭照新說，每天安排市政行程通報媒體，還是以市政為主。

傳聞韓國瑜最近心情「鬱卒」（台語：苦悶）？鄭照新說，市長很開心啊，在內部會議還反問局處長「我看起來像形容憔悴嗎？」鄭表示，市長只要忙市政就充滿活力，甚至扮演打氣角色，讓大家心無旁鶩，放心為市民做事。

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