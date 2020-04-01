竹市議長向江建言︰「中國黨」形象 國民黨難獲年輕選票

國民黨主席江啟臣首度以黨主席的身分，戴著黑色口罩前往慈湖謁陵，與會謁陵者排列時均保持近1公尺的距離。（記者李容萍攝）

2020-04-01 05:30:00

江赴慈湖謁陵 喊黨要改革

〔記者李容萍、洪美秀、施曉光／綜合報導〕國民黨主席江啟臣昨天首度以黨主席身分前往慈湖謁陵，江啟臣表示，藉由謁陵緬懷總裁精神、繼續向前走，繼續努力，國民黨應該趕快改革，重新得到更多人民的支持與信任，符合國人期待。

今年是故總統蔣介石逝世四十五週年紀念，江啟臣昨率秘書長李乾龍等黨務主管、多名中常委、黨籍立委前往桃園慈湖謁陵，儀式莊嚴肅穆。

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江啟臣昨也與立法院黨團總召林為洲等幹部到新竹市議會拜會，聽取議長兼黨部主委許修睿及多名黨籍市議員的聲音。會中許修睿認為，中南部地區民眾對國民黨多有「中國黨」的想法，可能導致國民黨無法獲年輕人認同，呼籲黨中央應定調路線、主軸和核心價值，拉近與年輕人的距離。

江啟臣昨日並簽核第一波任命的十九個地方黨部主委十八人名單，其中嘉義縣、市黨部均由蔡明顯擔任，台南市黨部則首度由中央黨部副秘書長兼任，也就是台南市議員謝龍介。國民黨今將正式對外公布，並舉行地方黨部主委授證儀式。

簽核首波地方黨部主委名單

據指出，江啟臣已簽核的十九個地方黨部，分別為基隆市蔡智穎、台北市黃呂錦茹、新北市黃志雄、桃園市邱奕勝、新竹市許修睿、新竹縣陳見賢、彰化縣張錦昆、雲林縣許宇甄、嘉義縣市蔡明顯、台南市謝龍介、高雄市莊啟旺、屏東縣廖婉汝、宜蘭縣張建榮、台東縣吳秀華、花蓮縣張峻、澎湖縣許國政、連江縣陳雪生、金門縣石兆瑉。

三個懸缺的地方黨部分別為台中市、苗栗縣、南投縣。高層盼台中市由另一位副秘書長顏寬恒接手，但顏的意願不高；南投縣仍在勸進南投縣議長何勝豐；苗栗縣則鎖定議長鍾東錦。

國民黨主席江啟臣昨天到新竹市議會拜會，聽取議長、黨部主委許修睿及多名黨籍市議員等基層的聲音，希望凝聚國民黨的基層力量。（記者洪美秀攝）

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