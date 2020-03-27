協助滯鄂台人返國 指定華航2上海航班

海基會昨表示，將由華航兩架上海飛桃園航班，載回滯留湖北國人。圖為本月十一日載運武漢台人的華航包機飛抵桃園機場。（資料照）

2020-03-27 05:30:00

陸委會：29、30日搭乘國籍定期航班 未涉兩岸協商

〔記者鍾麗華、蕭玗欣、李欣芳／台北報導〕目前還有約千名台人滯留中國湖北，海基會昨宣布已洽請華航協助，指定廿九日、卅日兩架次上海飛桃園的航班，專門提供有註記的滯留湖北國人搭乘，訂位統一由海基會受理。陸委會副主委陳明祺昨在例行記者會強調，「這是定期航班，國人自己搭國籍航空返台，所以沒有涉及兩岸協商，是政府部門努力促成的」。

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被註記無法自購機票 海基會代訂

海基會指出，前天已洽請華航協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，特別讓因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。指定的兩架次航班為廿九日與卅日各一架次，皆是晚上七時五十分從上海浦東機場起飛，預計晚上九時五十分抵達桃園機場，提供給滯留湖北當地台灣民眾搭乘。

內政部次長陳宗彥也強調，因為滯留湖北台人有註記，不能自行買票登機，航空公司也不會賣票給他們，因此機票須透過海基會代訂。海基會昨起已統一受理協助訂位，需要的旅客可撥打海基會緊急服務專線。

交通部次長王國材說，這次兩航班採用波音七七七飛機，可搭乘三百五十八人，但最多只搭載二百二十人，防疫措施比照之前兩架包機，由台灣派隨機醫護人員。

報名逾440人 陳時中：可能再增航班

陳宗彥則表示，目前向海基會報名人數已超過四百四十位，後續會視班機訂位狀況做檢討及處理；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，若供不應求，可能再多一班接國人返台，但仍要以定期航班為主。

疾管署副署長莊人祥指出，兩航班在上海登機前將進行檢疫，由隨機醫護人員量體溫，如有發燒等症狀不得登機，並協助穿著防護衣與口罩，回到台灣後也要集中檢疫十四天，並在四十八小時內做採檢。

華航也表示，已接獲政府相關單位指示，將依循前二次包機經驗辦理，做好萬全規劃與準備。

對於陳時中稱此次定期定時的華航航班，是「海基會、海協會商量決定的方案」，陳明祺說，經過與陳聯繫，的確是口誤，其實是陸委會與海基會共商；「陳部長很辛苦，一時口誤，他要說的是陸委會與海基會」。

對於滯留台人如何到機場？陳明祺指出，海基會透過各地台商與台商協會，做了很多努力，對個案需求也做相關的安排，如還有問題，可再向海基會或透過當地台協反映。

至於未來是否還會推動包機模式回台？陳宗彥說，這要看兩會怎麼協商，方式包括專機的包機或指定航班都有。

對於中配與子女能否搭乘這次指定航班返台？陳宗彥回應，若持有台灣居留證，符合入境許可與管制措施，是可以的。

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