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陳建仁：無症狀是否會傳染 中國要給個交代

中方預定在四月八日解除武漢封城措施，公衛專家出身的副總統陳建仁昨接受本報專訪時認為，中國政府需做調查，要先確定無症狀感染者真的不會傳給別人。（記者塗建榮攝）

中方預定在四月八日解除武漢封城措施，公衛專家出身的副總統陳建仁昨接受本報專訪時認為，中國政府需做調查，要先確定無症狀感染者真的不會傳給別人。（記者塗建榮攝）

2020-03-27 05:30:00

籲中方調查 以防武漢解封造成新一波傳染

〔記者黃以敬、林惠琴、簡惠茹、蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎的疫情源頭中國武漢市，中方預定在四月八日解除封城措施，公衛專家出身的副總統陳建仁昨接受本報專訪時認為，中國政府需做調查，要先確定無症狀感染者真的不會傳給別人，因為無症狀者佔整體疫情有如冰山底下一大塊，還是可能會傳出去，所以，「中國要給大家一個交代」。

包括路透等外電指出，中國有大批不明數量的武漢肺炎無症狀患者，這些不知自己被感染的患者仍可能散播病毒給其他民眾。香港英文報南華早報另引述中國未發佈的官方文件，指中國有超過四萬名無症狀患者。由於中國已放寬境內旅遊限制，疫情源頭的武漢市，也預定在下月八日解封，外界因此擔心是否產生新一波的傳染流行。

忽略輕症、無症狀 疫情易再爆發

陳建仁受訪時認為，中國之前的處理，輕症患者就被放回家，沒有得到好的照顧，南華早報提到無症狀帶原者可能造成第二波流行，這件事全世界要提高警覺。

他並說，武漢發生肺炎時，中方聚焦在重症病人，這滿可惜的，因為很重要的一件事是「要注意密切接觸者有沒有受到感染」，可是從早期報導看來，中方在疫情爆發之初，以為像ＳＡＲＳ一樣都是重症，忽略輕症的可能性，當然就不會做家庭和工作環境的接觸調查，也因此很可能讓疫情爆炸很快。

陳建仁說，剛發生疫情時，疾病要如何定義很困難，需要參考中國對武漢肺炎的診斷標準和報告的定義，然而，中方卻不斷改變標準。世衛組織說，只要檢驗到病毒，就是確診病例，不管是無症狀、輕症、重症或肺炎嚴重情況者，但中國忽略輕症和無症狀確診病例，按世衛組織的標準，中國「確診病例數字當然就會低估」，就防疫角度來看，把重症留在醫院，輕症感染者沒有居家隔離或進行檢疫，疫情就很容易爆發開來。

對於武漢解除封城，陳建仁建議中國政府需要先調查，確定無症狀感染者真的不會傳給別人，無症狀者猶如冰山底下的一大塊，還是有可能會傳出去，不要忽略這些佔比很大的無症狀和輕症者，所以中國要給大家一個交代。

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