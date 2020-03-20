蔡：互助精神 與世界分享防疫經驗

武漢肺炎疫情延燒，蔡英文總統昨偕同副總統陳建仁在總統府召開記者會，呼籲國人全力配合指揮中心防疫規定 。（中央社）

2020-03-20 05:30:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎全球大流行，台灣也因防疫成效接獲許多國家表達合作的意願，蔡英文總統昨與副總統陳建仁在總統府召開記者會表示，她已請陳建仁主責，要以開放、互助的精神，無私地跟世界分享防疫經驗；這是台灣的國際責任，只有充分的國際合作，才能確保全世界能贏得這場戰役。

回擊中國以疫謀獨說

總統：政治狹隘心態

對於中國抨擊台灣是「以疫謀獨」，蔡英文說，所謂「以疫謀獨」說法，反映出有些人事事以政治為思考的狹隘心態，無益於疫情的防治。

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蔡英文表示，武漢肺炎肆虐全球，造成健康和經濟的危害。台灣除要保護自己，更不能獨善其身，只有世界共同防疫成功，台灣才能夠度過這個難關。

總統提到，外交部和美國在台協會共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，兩國將加強合作共同研發快篩試劑、疫苗、藥品，也會交流醫療知識及防疫所需的物資、設備；歐盟也與中研院簽署共同開發防檢疫技術和疫苗。

總統補充表示，台美夥伴關係是整套的，包括防疫物資的相互協助，我們很需要防護衣，因此在原料取得上，由美國提供協助，基於「自助助人」，現階段口罩穩定供給沒有疑慮的情況，確實有能力協助其他國家。

蔡總統說，許多國家都表達和台灣防疫合作的意願，她請陳建仁副總統主責，以開放、互助的精神，無私地與世界分享防疫經驗。

陳建仁表示，最近這兩個月來，中央流行疫情指揮中心所做的防疫措施受到各國好評，很多國家也多以台灣的防疫作為，當成他們國家的防疫楷模和典範來執行。

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