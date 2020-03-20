封城？ 陳時中：徹查重罰謠言

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者塗建榮攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者簡惠茹、邱俊福／台北報導〕武漢肺炎疫情全球蔓延，網路上卻陸續出現假消息，還稱有縣市要封城，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，這些都是謠言，會徹查重罰。

近期不實疫情謠言層出不窮，分別透過LINE群組、臉書散布。刑事局偵七大隊、偵四大隊前天約談兩男兩女到案，訊後四人全依法送辦。

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警方表示，住在北市的三十歲林女，在LINE群組轉貼「案六十五至六十七確診這三個人住在鳳山五甲、確診三人（同一戶）去過五甲路（中國信託、北港肉羹麵、上文耳鼻喉科）…」錯誤訊息；另名卅六歲黃女也在LINE群組轉貼不實的「聽說TAS有家長隱瞞去日本中了武漢肺炎」訊息。

不久，兩女驚覺訊息有誤，馬上將訊息刪除，並發文LINE群組告知接獲訊息的親友，澄清訊息有誤，但仍被網友截圖後向刑事局檢舉，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送檢方偵辦。

此外，台中市廿九歲陳姓男子於觀看談話性電視節目後，有感疫情嚴重，便匿名在臉書社團擷取電視節目的畫面並留言「這個不是開玩笑的喔！媽咪要趕緊開始囤貨，小孩奶粉尿布，家裡飲食，衛生紙，消毒用品等等」訊息。

另名四十三歲何姓男子則認為政府未善盡告知疫情的責任，在網路貼文「台灣其實確診的病例遠比新聞報出來的還多…」不實訊息。兩名男子訊後均依違反社會秩序維護法，移請轄區警局函送簡易法庭依法裁處。

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