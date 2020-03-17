對抗武漢肺炎 紐總理大讚台灣模式

（Jacinda Ardern，法新社資料照）

2020-03-17 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在十五日播出的國營「紐西蘭電視台」（TVNZ）談話性節目「問與答」（Q+A）中表明，紐國在對抗武漢肺炎疫情上，正緊隨「台灣模式」。她稱讚台灣模式「相當成功」，尤其是針對疫情期間的大型集會，建立有效的規範架構。她並提到，紐國政府目前還不認為學校有停課的必要，這也是仿效台灣等國的做法。

三十九歲的阿爾登在專訪中表示，紐國政府正禁止五百人（含）以上的公眾集會，包括預料將吸引大批人潮的音樂祭、體育、宗教和文化等非必要活動，大學（含）以下的各級學校則除外。包括台灣在內，紐國正師法全球抗疫有成的國家，因為這些國家總是願意全面看待風險。

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紐國教育部將與前述活動的主辦單位合作，避免學生前往參加，紐國各大學亦可彈性減少課堂人數。不過，紐國政府參考台灣等國的情況，評估現階段還不需要停課，也沒有取消或提前校定假日的計畫。阿爾登說明，這是由於至今武漢肺炎並未證實對兒童特別有害。

阿爾登強調，紐國政府所做的每個決定，都將基於（科學）證據，最符合兒童及國民利益，停課將使兒童的照護者，尤其是祖父母，與兒童有更密切的接觸，而年長者較易感染武肺。

紐國奧塔戈大學教授貝克（Michael Baker）也認為，停課和大眾運輸停駛，的確是圍堵疫情的「標準計畫」之一，但因此舉將造成社會與經濟混亂，恐將迫使許多父母不上班、在家帶小孩，故為極端手段。

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