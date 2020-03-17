新北里長揪團遊西葡 回國領補助？

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，「這些人如果真的來領補助，應該也會不好意思吧？」 （記者方賓照攝）

2020-03-17 05:30:00

家屬：警示升級前出國 無不良意圖

〔記者邱書昱、林惠琴／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐歐洲，新北市中和區瓦磘里國民黨籍里長林綺芳仍在三月十日至二十日率團到西班牙、葡萄牙旅遊。由於該兩國今起調整為旅遊第三級警告區，有民眾質疑，該團返台後若每人領取一萬四千元的居家檢疫補助，有欠公允；中和區公所昨表示，該團預計今提前返國，回國後會嚴格要求居家檢疫，並嚴審請領補助費的資格。

中和區公所：嚴審補助請領

新北市政府民政局表示，防疫期間出國旅遊非常不當，為了避免予人「出國爽玩、回國爽領補助款」的不良觀感，補助費用會依照中央的規定從嚴審核，工作有支薪者不得領取。

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中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，昨宣布前往第三級地區進行非必要旅遊，返台後無法領取防疫補償即起適用，已出發則不適用，但實在不鼓勵這樣的行為，並指「這些人如果真的來領補助，應該也會不好意思吧？」

林綺芳昨未接電話。中和區公所表示，經查證，林綺芳等人的家屬表示，出國時西班牙尚未被列入第三級警告區，所以才照常出團，絕對沒有想要回國後領取補助款的不良意圖。

今提前返國 須居家檢疫

據了解，林綺芳於二○一九年十二月底組團出遊，報名人數約二十人，大多是當地里民及家屬；今年三月十日前往西班牙、葡萄牙旅遊十一天，團費約七萬多元。外交部十七日起將西班牙、葡萄牙列為紅色燈號旅遊警告國家，非必要避免到當地旅遊，林綺芳出遊時間在指揮中心警告發布之前，團員回國後將接受居家檢疫。

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