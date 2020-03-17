以色列將仿效台灣 追蹤武肺確診者接觸民眾》 我電子圍籬監控 領先全球建置

台灣防疫模式，多國稱讚。（資料照）

2020-03-17 05:30:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕以色列總理納坦雅胡上週六在耶路撒冷對外表示，將仿效台灣對抗武漢肺炎的方法，運用行動數據資料，追蹤曾與確診病例有密切接觸的民眾，以圍堵疫情擴散。而台灣備受以國盛讚的「電子圍籬智慧監控系統」，有效遏阻居家隔離及檢疫者在外趴趴走，這套系統從無到有，也是經過一番腦力激盪，並突破若干技術盲點，才能領先全球建置。

究竟讓納坦雅胡大讚的台灣防疫做法為何？知情人士透露，政府去年十二月底起，展開一系列邊境管制措施，包含針對武漢回台班機，率先一月中旬實施登機檢疫，也攔截到數名中國移入確診個案。

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在農曆過年期間，發生第三例確診台商返台未落實居家檢疫，逕自外出前往金芭黎舞廳後，行政院副院長陳其邁立即在今年一月下旬，邀衛福部、內政部、法務部、通傳會、警政署、政院資安處到疾管署開會，研議運用科技工具、大數據來掌握隔離者的行動，避免類似情形不斷發生。

掌握隔離者 「何不透過手機」

知情人士指出，當天會議包含「電子腳鐐」、「智能手環」都曾列入討論，但考量這些監控工具較敏感，故未列入考慮。而當下有一名官員手機響起，陳其邁在會中提出，現在智慧型手機普及，「何不透過手機？」

陳其邁當場要求與會官員，將所有法令、技術可行性及資料庫整合通通搞定，並向院長蘇貞昌報告後，一天內拍板政院資安處著手執行，在一月底領先全球建置「電子圍籬智慧監控系統」；而以色列政府三月獲悉後，也決定採取台灣的類似做法，將原本設計反恐用途的數位科技，用來防控肺炎疫情追蹤。

簡宏偉、龐一鳴 幕後推手

據悉，台灣能順利建置該系統，除政院高層火速決策，幕後推手包括政院資安處處長簡宏偉、衛福部資訊處處長龐一鳴兩人。簡宏偉具專業背景，龐一鳴則是台灣少見具公衛背景的資通訊專才，他們找來電信業者，改善定位精確度等問題，迅速突破技術盲點並建置完成。

政院官員表示，從疫情指揮中心的監測後台，可直接觀測居家隔離、檢疫者的手機定位，若有人偷跑出門、超出電子圍籬範圍，系統會立刻啟動預警機制，同步發送「告警簡訊」給當事人、民政單位、轄區警察，警方獲知後比照重大刑案搜索，逮捕後依法重罰。

改善定位精確度 突破技術盲點

官員指出，隨著入境檢疫對象越來越多，在另一場會議中，陳其邁更指示民航局、移民署和資安處合作，開發「入境檢疫電子系統」，該系統在二月十四日上線，回國旅客可在國外航空站候機時，透過掃描QR Code條碼，線上填寫健康聲明書等檢疫資料，加速入境通關程序，旅客資料也都會同步納入「電子圍籬智慧監控系統」。

該系統更可呈現國內高風險群總數、地理分布及歷史軌跡，並可依行政區、隔離類別、人數需求進行隔離篩選呈現，改善過去SARS防疫期間，傳統人力回報健康狀況的不足。

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