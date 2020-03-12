兩度現場盯包機》鋼鐵部長陳時中 徹夜未眠

第二批武漢返台專機載運三六一名國人返台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中徹夜未眠，兩度到現場緊盯。（指揮中心提供）

2020-03-12 05:30:00

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕第二批武漢返台專機載運三六一名國人返台，華航專機於前天近午夜十二點抵台，中國東航則是昨晨四點多抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中徹夜未眠，兩度到現場緊盯，並巡視檢疫所環境，又親自召開記者會向外界說明，超過廿四小時未闔眼，再次印證「鋼鐵部長」的稱號。

指揮中心昨公開陳時中的鐵人行程，從前天三月十日一早九點踏入指揮中心看疫情報告，掌握專機準備進度展開，並參與記者會與多場會議後，午夜近十一點多出發趕赴桃園機場停機棚檢視現場，確認華航專機狀況。

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隨後，陳時中馬不停蹄前往一處檢疫所巡視，清晨四點多再返回機場，確認接棒來台的東航專機情況，六點左右前往另兩處檢疫所察看，直到最後一批旅客安排妥適後離開，八點半重返指揮中心看疫情報告、十點召開記者會說明專機事宜，前後超過廿四小時未闔眼。

不過，指揮中心記者會上，陳時中仍頭腦清醒，一一解答媒體提問。面對媒體詢問「有沒有好好休息？」陳時中笑說「零時差、直接過來」，顯然一夜未眠。但陳強調「不是我一個人累」，一一點名團隊成員誰到武漢、誰到機場，直說「大家都一樣」、「有值過大夜班的經驗」。

昨至武漢負起現場指揮重擔的指揮中心醫療應變組副組長王必勝則說，此次前去接人的台灣醫護共十三人，包含四醫九護，四名醫師除了他，尚有疾管署防疫醫師林詠青、桃園醫院小兒科主任李倩瑜，及婦產科專長的嘉義醫院院長黃元德。

華航10醫護 全程10小時不吃不喝不拉

其中十名醫護搭乘華航，從台出發就全副武裝，防護衣包緊緊，飛抵當地再返台，全程十小時不吃不喝不拉。另三名搭乘東航的醫護，因中方要求需以「旅客」身分先入境再出境，考量穿防護衣太久會「受不了」，因此入境中國時僅戴口罩，直到準備出境返台再著裝，因此抵台後須進行居家檢疫十四天。

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