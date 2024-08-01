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基隆藍營議員發起「挺善樑反惡罷」 喊話民眾出來投不同意票

國民黨基隆市黨部今天上午在信義市場前舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講。（國民黨基隆市黨部提供）

國民黨基隆市黨部今天上午在信義市場前舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講。（國民黨基隆市黨部提供）

2024/08/01 15:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天上午在信義市場前舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講，議員曾紀嚴、何淑萍、韓世昱等多人到場聲援市長謝國樑，強調謝國樑為守護市產，卻被側翼團體抹黑並發動罷免，只有守護基隆才能守護國會，呼籲支持謝國樑的市民出來投「不同意罷免」票。

基隆市議會國民黨團副書記長曾紀嚴指出，謝國樑當選後把基隆市的財產拿回來，為了市民的權益設想，卻讓有心人不高興提出罷免，呼籲善良的基隆百姓一定要出來，投下「不同意罷免」票。

何淑萍認為謝國樑沒有貪污，卻因為保護基隆市財產而被抹黑，並被側翼團體發動罷免，這樣是對的嗎？請市民不要被蒙蔽，基隆市不同意罷免，要安居樂業。並且罷免的錢是花納稅人的血汗錢，還讓謝國樑甚至議員要面對罷免無法兼顧服務品質，真是勞民傷財。

韓世昱希望大家少點口水，多點做事。他早上才跟早起會活動，謝國樑上任後為了早起會民眾的便利，也增建廁所，是謝國樑為市民設想設的公共設施。當初林右昌市長上任前2年也沒什麼政績，很多政績都是第3年以後才逐漸顯現，因此請民眾一定要出來投不同意罷免票，給謝國樑有機會做政績。

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