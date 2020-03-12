第二波包機》中方想塞30餘人遞補 我拒絕

第二波武漢包機撤僑，華航班機前天深夜飛抵台灣，機師全程穿著防護衣。（記者姚介修攝）

2020-03-12 05:30:00

〔記者鍾麗華、楊淳卉、吳亮儀／台北報導〕對於第二批武漢包機回台，中國官媒「新華社」昨天凌晨發出新聞稿，自曝中方想要塞卅餘人的遞補名單，卻遭台灣拒絕，「湖北省台辦負責人」還責怪我方，「如果用心盡力，就應該同意卅餘位台胞關於飛機載運空缺遞補的合理要求」。

「登機名單一定要事先掌握」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，登機名單一定要事先掌握，才能安全安排，臨時的安排會不放心，因此就不同意更新名單。他也指出，一些中國籍配偶因身分問題，就不同意放到名單裡面去。

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「新華社」也披露兩岸協商包機日程，報導指出，截至三月八日，滯留湖北申請協助返鄉的台胞共計一一六九人。「東航運送計畫一再被台灣方面阻攔，後來大陸方面於二月廿六日提議由兩岸航空公司以臨時航班方式共同運送，台灣方面又拒絕了，終於在三月七日鬆口同意大陸方面的安排，由東航和華航執飛臨時航班共同運送」。

報導並指出，「湖北省台辦負責人」稱，「有一些台胞因各種原因未參加運送、飛機艙位出現空缺的情況下，原本在不超出原定運送總數範圍內遞補卅多位急需回鄉的台胞參加十日運送，但遭到台灣方面拒絕。」

他指出，「台灣個別政客此前不斷為台胞返鄉製造障礙，現在卻聲稱在台胞返鄉問題上用心盡力，這與實際情況大相逕庭。如果他們真的用心盡力，就不會讓原本單純的運送一拖再拖，延宕一個多月；如果他們真的用心盡力，就應該同意卅餘位台胞關於飛機載運空缺遞補的合理要求。」

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