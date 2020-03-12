為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中國搞小動作無用

一架載回192位國人的東方航空班機在11日清晨4點08分降落桃園機場，檢疫人員穿著全套防護衣準備為返國國人檢疫。（記者劉信德攝）

一架載回192位國人的東方航空班機在11日清晨4點08分降落桃園機場，檢疫人員穿著全套防護衣準備為返國國人檢疫。（記者劉信德攝）

2020-03-12 05:30:00

記者蘇永耀／特稿

滯留中國湖北的台灣民眾，在我方華航及中國東方航空各派飛一架次，共運載三六一位國人及家屬返台。從二月三日首批武漢包機到二次包機，這一個多月時間，中方小動作頻頻，一直到前晚登機前也還不放過。

中方上週接受華航及東方各飛的包機模式前，我方近一個月未接獲來自中國的訊息。北京在這期間一方面拒與台灣聯繫，另又透過台辦及宣傳系統提高對蔡政府的批判，稱「罔顧台灣人返鄉權益」，還製造所謂台商將串聯狀告蔡政府的說法，試圖迫台灣就範。

幾次由行政院副院長陳其邁召集跨部會討論裡，也評估中國堅持主導派機的政治考量。曾於國安部門的交通部長林佳龍力陳，北京經常會先丟出訊息，然後觀察台灣各方反應，我方需耐性並沈著以對。

事實上，北京為彰顯主導地位，除拒絕與我方直接協商，也選擇特定台商人士放話或傳遞訊息，通常海基會、陸委會、或其他單位會接獲不同台商人士轉述的內容，他們都表達是代表台辦的意見。但這些消息經常不一致。例如二月三日首批武漢包機，我方一度接獲是從長沙機場起飛，直至最後一刻才確認是從武漢機場。

二月三日後，中國仍透過台商管道傳話，甚至單方面釋放二次包機何時飛台。但因首次武漢包機衍生爭議太多，我方定調弱勢及防疫優先，台灣民意也高度相挺，此外，國人持續滯留湖北，衍生的疫情風險也給對岸構成壓力，眼見施壓無效，中方上週終於透過台商人士向海基會表示，同意由華航及東方各飛，八日並確認飛航的時間。

我方此次堅持採取高規格檢疫模式，但對方刁難也不斷。先飛的華航，隨機的醫護人員原要下機進行登機前的檢疫，中方不允，交涉後我方人員得先入境再出境才能執行任務，也延遲了起飛時間。

負責執飛第二架次的東航，問題更大，原已確認與華航相同標準，搭乘的國人應穿戴口罩及防護衣，但東航人員說只要戴上口罩即可，可笑的是，他們的機組人員都穿上最高等級的「兔寶寶裝」，此外，台辦官員還臨時要求多加入三十位乘客。我方現場的疾管署人員則堅拒。

最後，東航人員終於鬆口，改稱「讓大家自己選擇」後，現場國人都願配合我方防疫要求，穿上防護衣，一場無謂刁難才告落幕。當然，這幾百件的防護衣等裝備，也都是我方從台灣帶過去的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
第二波包機》中方想塞30餘人遞補 我拒絕
2020-03-12 05:30

第二波包機》中方想塞30餘人遞補 我拒絕
兩度現場盯包機》鋼鐵部長陳時中 徹夜未眠
2020-03-12 05:30

兩度現場盯包機》鋼鐵部長陳時中 徹夜未眠
防疫投資術 全方位保護

防疫投資術 全方位保護

順利搭包機返台》竹女學生 趕上大學二階面試
2020-03-12 05:30

順利搭包機返台》竹女學生 趕上大學二階面試
政治今日熱門
2020-03-11 07:17

柯P愛將傳不倫戀！周刊爆蔡宜芳與張益贍摩鐵私會3小時

2020-03-11 11:43

柯P愛將爆不倫戀 蔡壁如證實有感情：這保母也太盡責了

2020-03-11 18:50

民眾黨開除張益贍黨籍 理由卻非婚外情！

2020-03-11 19:03

武漢肺炎》陳建仁親解致死率！再轟譚德塞「成事不足敗事有餘」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播