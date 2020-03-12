一架載回192位國人的東方航空班機在11日清晨4點08分降落桃園機場，檢疫人員穿著全套防護衣準備為返國國人檢疫。（記者劉信德攝）

2020-03-12 05:30:00

記者蘇永耀／特稿

滯留中國湖北的台灣民眾，在我方華航及中國東方航空各派飛一架次，共運載三六一位國人及家屬返台。從二月三日首批武漢包機到二次包機，這一個多月時間，中方小動作頻頻，一直到前晚登機前也還不放過。

中方上週接受華航及東方各飛的包機模式前，我方近一個月未接獲來自中國的訊息。北京在這期間一方面拒與台灣聯繫，另又透過台辦及宣傳系統提高對蔡政府的批判，稱「罔顧台灣人返鄉權益」，還製造所謂台商將串聯狀告蔡政府的說法，試圖迫台灣就範。

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幾次由行政院副院長陳其邁召集跨部會討論裡，也評估中國堅持主導派機的政治考量。曾於國安部門的交通部長林佳龍力陳，北京經常會先丟出訊息，然後觀察台灣各方反應，我方需耐性並沈著以對。

事實上，北京為彰顯主導地位，除拒絕與我方直接協商，也選擇特定台商人士放話或傳遞訊息，通常海基會、陸委會、或其他單位會接獲不同台商人士轉述的內容，他們都表達是代表台辦的意見。但這些消息經常不一致。例如二月三日首批武漢包機，我方一度接獲是從長沙機場起飛，直至最後一刻才確認是從武漢機場。

二月三日後，中國仍透過台商管道傳話，甚至單方面釋放二次包機何時飛台。但因首次武漢包機衍生爭議太多，我方定調弱勢及防疫優先，台灣民意也高度相挺，此外，國人持續滯留湖北，衍生的疫情風險也給對岸構成壓力，眼見施壓無效，中方上週終於透過台商人士向海基會表示，同意由華航及東方各飛，八日並確認飛航的時間。

我方此次堅持採取高規格檢疫模式，但對方刁難也不斷。先飛的華航，隨機的醫護人員原要下機進行登機前的檢疫，中方不允，交涉後我方人員得先入境再出境才能執行任務，也延遲了起飛時間。

負責執飛第二架次的東航，問題更大，原已確認與華航相同標準，搭乘的國人應穿戴口罩及防護衣，但東航人員說只要戴上口罩即可，可笑的是，他們的機組人員都穿上最高等級的「兔寶寶裝」，此外，台辦官員還臨時要求多加入三十位乘客。我方現場的疾管署人員則堅拒。

最後，東航人員終於鬆口，改稱「讓大家自己選擇」後，現場國人都願配合我方防疫要求，穿上防護衣，一場無謂刁難才告落幕。當然，這幾百件的防護衣等裝備，也都是我方從台灣帶過去的。

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