質疑im.B吸金詐騙案未辦陳歐珀 黃國昌：連基本公道都稱不上

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

2024/08/01 16:16

〔記者李文馨／台北報導〕im.B吸金詐騙案主嫌曾耀鋒今一審遭台北地院判刑16年6月，民眾黨立委黃國昌指出，洗錢共犯前行政院政務顧問陳振坤輕判1年、藏匿犯罪所得購買Whiskey的前民進黨立委陳歐珀則是連辦都沒辦。他批評，這對於成千上萬的受害家庭而言，連最基本的公道都稱不上。

台北地方法院審理不動產借貸媒合平台「im.B」，涉以「假債權、真吸金」、「前金補後金」手法，違法吸金詐騙90億餘元，上萬人受害，全案起訴30人及台灣金隆科技公司法人，經11個月審理，今天宣判，依違反銀行法、洗錢等罪，將主嫌台灣金隆科技實際負責人曾耀鋒判處16年6月有期徒刑，併科罰金250萬元，金隆科技公司判處罰金1億元。

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對此，黃國昌發文指出，去年爆發的im.B吸金詐騙弊案，導致成千上萬的家庭受害，在他一路持續追蹤下來，揭露曾耀鋒不但早就因為持槍判刑定讞，卻持續在外逍遙、詐騙炫富，還利用不法所得結交政客權貴，更豢養陳歐珀為其牽線喬事，在招待所宴請高官政客，簡直是無法無天。

黃國昌表示，令人憤怒的是，這起臭不可聞的弊案，起訴範圍卻僅止於非法詐騙吸金，其他臭不可聞的官商勾結，則是隻字未提。北檢不僅偵辦品質粗糙不堪，甚至還洩露吹哨者檢舉內容讓特定周刊為民進黨政客洗地。

黃國昌質疑，針對不法金流的去向毫無交代，這些詐騙吸金而來的髒錢到底藏在哪裡，又流入了哪些政客口袋，完全不見任何偵辦。此等遇到民進黨政客就設下斷點的選擇性執法，對比賴清德所宣示的「打詐、肅貪」，真是無比諷刺，也難怪人民對司法高度不信任。

黃國昌表示，im.B吸金詐騙弊案今天一審宣判，曾耀鋒遭判刑16年6月、其妻張淑芬遭判刑12年2月；而洗錢共犯前行政院政務顧問陳振坤竟輕判1年、還獲得緩刑，當初同樣幫忙曾耀鋒藏匿犯罪所得購買Whiskey 的陳歐珀，則是連辦都沒辦。

黃國昌認為，這對於成千上萬的受害家庭而言，連最基本的公道都稱不上。在判決中，法院認定了不法所得超過70億元，但不法金流的去向、臭不可聞的官商勾結，檢方卻依舊遲遲未積極偵辦，擺明就是要放水。受騙的血汗錢，根本要不回來，如此遇到權貴就縮手的偵辦，要人民如何信賴？

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