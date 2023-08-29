鄭文燦、陳歐珀、黃偉哲被藍營告發捲入「im.B」 北檢調查進度曝光

外界關注行政院副院長鄭文燦、立委陳歐珀、台南市長黃偉哲也被告發，疑似捲入「im.B」案，北檢另分他字案調查中。圖為台北地檢署。（資料照）

2023/08/29 11:38

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒對外自詡「I’m bank」（我是銀行），以此英文縮寫成立不動產借貸媒合平台「im.B」，詐騙4000多人，7年來吸金高達90億元；台北地檢署今依違反銀行法等罪，起訴法人台灣金隆公司及曾耀鋒等30人；外界關注行政院副院長鄭文燦、立委陳歐珀、台南市長黃偉哲也被告發，疑似捲入此案，北檢另分他字案調查中。

關於鄭文燦被控捲入「im.B」一案，起源於新北市議員林國春等藍營民代，於今年5月29日，向北檢告發鄭文燦疑似曾接受吸金案主嫌曾耀鋒（已改名曾國緯）請託，關心高階警察人事案；北檢收案後即分他字案調查，偵辦進度仍維持於「沒有明確案由及被告」的他字案，尚未轉為偵字案。

請繼續往下閱讀...

林國春告發時表示，根據新聞媒體報導，im.B主嫌曾國緯曾向鄭文燦關說高階警官人事案，代表曾國緯與該高階警官及鄭文燦，具有一定熟識程度，才會提出破壞警界升遷制度的請託，讓人懷疑鄭文燦與該高階警官，是否知情曾國緯為通緝犯，並知情不報，是否涉及藏匿通緝犯，請檢方查明。

針對相關傳聞，鄭文燦也曾受訪反駁「這太誇張了」，澄清他與曾國緯「自始至終不認識」，兩人沒有往來，沒有通話聯絡，也沒有傳訊息，更沒有接受警界人事請託；今年5月30日，鄭文燦為了捍衛清白，已委任律師控告林國春等7名藍營民代。

受北檢指揮偵辦「im.B」案的調查局、警政署，也針對媒體報導稱「專案小組掌握曾國緯和鄭文燦有聯繫方式」等內容，分別發新聞稿澄清；調查局強調，調查中未發現此事，相關人員也未曾對外界有此表示。警政署則表示，警察人事升遷已有健全的制度，外傳詐騙主嫌介入高階警察人事等情，純屬子虛烏有，與事實不符，警政署嚴正駁斥。

陳歐珀被控部分則起源於前立委黃國昌的爆料，指陳歐珀位於宜蘭縣羅東鎮的後援會及服務處、座車，均登記於im.B借貸媒合平台名下，陳歐珀為此宣布退出立委選舉。台北市議員徐巧芯等人則於今年5月22日，另向北檢按鈴告發陳歐珀涉違反政治獻金法等罪。

陳歐珀事後強調「清白無價，誓死捍衛」，提及連日來黃國昌不斷影射他涉與詐騙集團有不當往來，儘管他已說明，絕對沒有與詐團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助，然而，政治追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出2024宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。​

徐巧芯另稱台南市長黃偉哲也與曾國緯過從甚密，一併告發黃偉哲。黃偉哲則曾於台南市議會接受質詢時說明，指外界常看圖說故事，當時，他與被收押的曾國緯夫婦拍照，是因為他們捐助台南3場紙風車劇團，要表演當天，有地方人士邀請吃飯，他是客人，曾國緯夫婦也是客人，至於手拿產品的部分，也不是曾國緯夫婦做的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法