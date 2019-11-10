時力頻傳退黨 傳不分區提名引爆內訌

時代力量立委黃國昌昨表示，對於林亮君、吳崢在政治上的選擇，只能接受，也祝福他們接下來有更好的發展。（記者楊心慧攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕時代力量在立委林昶佐八月一日退黨後，陸續有成員退黨，包括立委洪慈庸、創黨元老林郁容等，台北市議員林亮君、曾任黨發言人的吳崢前晚也宣布退黨，時力立委黃國昌昨受訪說，對於他們在政治上的選擇，只能接受，也祝福他們接下來有更好的發展。

黃國昌︰黨須延攬優秀人才

外傳時力不分區立委提名作業黑箱，未依照民主機制，竟由黨主席徐永明、黃國昌等人單線徵詢決定，且都是找外部的人，和黨內期待有落差，引發黨內人士不滿。對此，黃國昌表示，時力不分區名單主要由黨進行，他尊重黨的整體考量，但對他來說，社會上有優秀人才，黨也有意延攬，若兩位主席（指徐永明和前主席邱顯智）請他徵詢，他就會去做，而黨的整體方向仍要看決策委員會，他沒參與黨務已有一段時間。

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媒體問是否擔心時力泡沫化？黃國昌表示，時力還有很多議員認真問政，兢兢業業，為新政治努力，明年總統及立委選舉競爭激烈，也因如此，時力才有必要推出好的人選，解決人民遇到的問題，希望大家能把焦點放在有理想性的議員上。

對於林亮君退黨，時力台北市議員僅剩林穎孟和黃郁芬，市議會黨團瓦解問題，黃國昌說，目前選舉結構仍是藍綠兩大黨，新的政治要走出自己的道路會比較辛苦，重要的是能否堅持信念，推動國家改革、社會進步。

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