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旅台星國女直播主道歉 自導自演被砸蛋稱與「小雞」不同

道歉了！旅台星國女直播主kiaraakitty自導自演被砸蛋稱不同「小雞」，不清楚台灣法律。（取自kiaraakitty直播）

道歉了！旅台星國女直播主kiaraakitty自導自演被砸蛋稱不同「小雞」，不清楚台灣法律。（取自kiaraakitty直播）

2024/02/24 21:11

相關新聞連結：
新加坡美女直播主高雄街頭被怪婦砸蛋！ 警方抓包「自導自演」

〔記者黃良傑／高雄報導〕新加坡籍鄭姓女直播主Kiara Kitty來台也「演很大」，一起與同國際薛姓男助理自導自演，在高雄前鎮遭怪婦砸蛋，警方查出怪婦是薛男男扮女裝，因傷及高雄治安和觀光形象，警方破案要求她們向高雄市民道歉，鄭女今天到中部繼續直播，直到晚間在彰化火車站才道歉，並一度哽咽說小雞是惡作劇，自己是搞笑版，不清楚台灣法律。

她下午直播時，表示自己是搞娛樂，自稱一度有點嚇到，指自己與「晚安小雞」不同，晚上在彰化火車站直播，覺得抱歉，甚至還一度眼眶泛淚，她表示「自己只是想搞笑，so funny」，她表示不清楚台灣法律，還稱「自己不懂事」。

不過，鄭女的FB陸續被網友洗版罵翻，甚至要求她離開台灣，應該向台灣人民道歉！鄭女（kiaraakitty）今天傍晚到彰化火車站要上台中，直播月台候車時一度哽咽，她表示很抱歉，只是搞娛樂而已，不知道會和晚安小雞搞在一起。

不過，緊盯她直播有無道歉的前鎮分局官警表示，直播想做「節目效果」並非不行，但應加註說明，強調只是表演或模擬，不應欺騙粉絲和國人，否則一旦觸法，基於保護高雄的治安、觀光，還有台灣的國格，警方絕對不會坐視。

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