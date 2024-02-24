為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新加坡美女直播主高雄街頭被怪婦砸蛋！警方抓包「自導自演」

新加坡美女直播主在高雄遭怪婦砸蛋，曾被國外媒體報導，引發外界質疑高雄治安亮紅燈，警方擔心影響港都觀光，主動成立專案偵辦破案。（取自網路）

新加坡美女直播主在高雄遭怪婦砸蛋，曾被國外媒體報導，引發外界質疑高雄治安亮紅燈，警方擔心影響港都觀光，主動成立專案偵辦破案。（取自網路）

2024/02/24 13:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕造假拚流量的「女版晚安小雞」再加一！來自新加坡的鄭姓美女直播主來台灣旅遊直播，因穿著性感、健美，吸引台灣、新加坡網友粉絲，她挑戰台灣尾走到台灣頭，走在高雄前鎮街頭時，突然被陌生「婦人」砸雞蛋，嚷著「妳勾引我老公」，鄭女受訪還稱「不會因遇攻擊就不再來台灣旅遊」，但被高雄警方逮獲砸蛋「婦人」其實是男扮女裝的薛姓男子，查獲鄭女、薛男自導自演，均依違反社維法函送法辦。

據了解，新加坡美女直播主鄭女FB雖稱報警，但警方並未接獲報案，前鎮分局反而主動在其FB留言表達關切，同時組成專案主動偵辦，有網友點出砸蛋怪客很像男扮女裝，警方專案小組透過路口監視器，發現這名怪婦竟是薛姓男子假扮，警方傳訊他到案說明，確認又是直播自導自演案，立即找到直播女主鄭女偵訊。

新加坡籍美女直播主鄭女坦承並向警方道歉，但事後並未在自己的FB向網友、粉絲致歉，令警方搖頭。

鄭姓女直播主來台灣行腳21天，打算從恆春走到台北，不料第6天時傳出被婦人「砸蛋」影片，她自稱在高雄前鎮街頭居然遇上砸蛋怪客，引起網友討論高雄治安問題，警方擔心影響港都觀光，主動成立專案偵辦，結果又破一件直播主自導自演案。

警方表示，由於鄭女沒有報案而是散佈假訊息，因此並沒採用「對不特定人的誣告罪」法辦，而是改以較輕的「社會秩序維護法」送辦，也洗刷高雄治安亮紅燈的「誣」名，並凸顯網路自導自演的歪風。

女直播主被怪婦（紅圈）砸蛋，被抓包是自導自演。（取自網路）

女直播主被怪婦（紅圈）砸蛋，被抓包是自導自演。（取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
瑞典版「晚安小雞」？靈異節目爆自導自演遭惡靈纏身
2024/02/17 07:10

瑞典版「晚安小雞」？靈異節目爆自導自演遭惡靈纏身
晚安小雞下榻飯店超安全 四叉貓驚人肉搜曝光
2024/02/16 10:13

晚安小雞下榻飯店超安全 四叉貓驚人肉搜曝光

掌握債市多頭行情
《柬中時報》PO「晚安小雞」下跪道歉影片 哀求當局原諒
2024/02/15 19:18

《柬中時報》PO「晚安小雞」下跪道歉影片 哀求當局原諒
「晚安小雞」上銬現身柬警記者會 《柬中時報》造訪人數過多當掉
2024/02/15 16:43

「晚安小雞」上銬現身柬警記者會 《柬中時報》造訪人數過多當掉
晚安小雞在柬埔寨落網 外交部：尚未接獲通報
2024/02/15 13:05

晚安小雞在柬埔寨落網 外交部：尚未接獲通報
直播主「楠哥哥」捐百萬年菜給家扶兒 憶兒時除夕都在夜市擺攤
2023/12/27 17:37

直播主「楠哥哥」捐百萬年菜給家扶兒 憶兒時除夕都在夜市擺攤
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播