新加坡美女直播主高雄街頭被怪婦砸蛋！警方抓包「自導自演」

新加坡美女直播主在高雄遭怪婦砸蛋，曾被國外媒體報導，引發外界質疑高雄治安亮紅燈，警方擔心影響港都觀光，主動成立專案偵辦破案。（取自網路）

2024/02/24 13:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕造假拚流量的「女版晚安小雞」再加一！來自新加坡的鄭姓美女直播主來台灣旅遊直播，因穿著性感、健美，吸引台灣、新加坡網友粉絲，她挑戰台灣尾走到台灣頭，走在高雄前鎮街頭時，突然被陌生「婦人」砸雞蛋，嚷著「妳勾引我老公」，鄭女受訪還稱「不會因遇攻擊就不再來台灣旅遊」，但被高雄警方逮獲砸蛋「婦人」其實是男扮女裝的薛姓男子，查獲鄭女、薛男自導自演，均依違反社維法函送法辦。

據了解，新加坡美女直播主鄭女FB雖稱報警，但警方並未接獲報案，前鎮分局反而主動在其FB留言表達關切，同時組成專案主動偵辦，有網友點出砸蛋怪客很像男扮女裝，警方專案小組透過路口監視器，發現這名怪婦竟是薛姓男子假扮，警方傳訊他到案說明，確認又是直播自導自演案，立即找到直播女主鄭女偵訊。

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新加坡籍美女直播主鄭女坦承並向警方道歉，但事後並未在自己的FB向網友、粉絲致歉，令警方搖頭。

鄭姓女直播主來台灣行腳21天，打算從恆春走到台北，不料第6天時傳出被婦人「砸蛋」影片，她自稱在高雄前鎮街頭居然遇上砸蛋怪客，引起網友討論高雄治安問題，警方擔心影響港都觀光，主動成立專案偵辦，結果又破一件直播主自導自演案。

警方表示，由於鄭女沒有報案而是散佈假訊息，因此並沒採用「對不特定人的誣告罪」法辦，而是改以較輕的「社會秩序維護法」送辦，也洗刷高雄治安亮紅燈的「誣」名，並凸顯網路自導自演的歪風。

女直播主被怪婦（紅圈）砸蛋，被抓包是自導自演。（取自網路）

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