國庫慘虧！溢發「遺屬一次金」3.43億 國防部6人被彈劾

國防部。（資料照）

2024/02/24 18:11

〔記者楊丞彧／台北報導〕國防部因行政作業疏失，違法溢發遺屬一次金達3.43億餘元，造成國庫鉅額財務損失。監察院認有重大違失，20日通過監察委員王榮璋及王美玉提案，一口氣彈劾當時承辦業務的國防部資源規劃司人力資源處一般參謀官薛勝吉、簡任編纂魏木樹與處長傅政榮，以及時任國防部參謀本部人事參謀次長室人事勤務處人事參謀官陳威浩、副處長方宗泰及處長董中興等6人，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

彈劾案文指出，國防部退撫舊制（1996年底前）人員支領退休俸、贍養金逾3年以上死亡者，其遺族申請一次撫慰金（遺屬一次金）之溢發規定有違失。審計部2016年查核發現明顯違反規定後，2017年初即函請國防部處理。

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彈劾案文指出，國防部雖於2018年2月23日函復審計部，將自同年7月1日改正。惟被彈劾人傅政榮、魏木樹及薛勝吉3人未依長官裁示及核定內容，發布國防部令作為更改作法依據。3人也漠視未澄清、導正人次室所提出之申請案件受理時點問題，復將該室二次函請簽發國防部令以作為各人事單位辦理依據一事置之不理，導致國防部持續以錯誤方式溢發遺屬一次金，核有嚴重違失。

彈劾案文亦指，被彈劾人董中興、方宗泰及陳威浩未催辦資規司。在新規於2018年7月1日改正上路後，退輔會反映三軍司令部作法不一致，3人竟在無任何法令依據下，逕自作成決定，仍依被審計部認定之違法方式，要求三軍司令部辦理遺屬一次金審定作業，導致2018年7月1日至2021年7月30日三年餘間共溢發526人、金額高達3.43億餘元，造成國庫鉅額財務損失，核有重大違失。

監委指出，以上各員明知前述作法確屬違法，卻未依法改正，造成國庫鉅額財損，核有重大違失，違反公務員服務法規定，依法提案彈劾。監察院本月20日召開審查會，6人彈劾案皆以13：0全數通過，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

監察委員王榮璋今（24）日受訪時表示，國防部多年來以錯誤方式發放遺屬（族）一次金，最初原因現在也難以考證。但是，在審計部發現明顯違反規定後，國防部也承諾作出修正，新規上路後卻仍溢發長達3年多，造成國庫3億多元損失，須追究相關人員的違失與責任。

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