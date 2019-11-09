高雄／預算砍5億 韓勞動三箭被諷三騙

韓國瑜射出「勞動三箭」遭綠議員諷「勞動三騙」，高市勞工局長王秋冬跳出護主。（記者黃良傑攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者黃良傑、陳文嬋／高雄報導〕韓國瑜提出勞動三箭政策，被民進黨議員林智鴻以高市勞工局預算反被砍逾五億，批韓市長連高雄勞動環境都無心改善，勞動三箭淪為勞動三騙，勞工局長王秋冬跳出護主，強調市府財政困難各局處統刪三％節流，減列五億還勞健保，並非自砍預算，盼外界不要誤解。

勞工局長王秋冬護主 指減列還勞健保

王秋冬表示，市府照顧勞工、提升勞動環境的政策沒變，議員林智鴻曲解既定的還款額度，誤會為預算被砍，並以去年至今年有關安全衛生督促計畫，共兩年的預算金額，刻意對比明年度單一年的預算金額，勞工局必須減列，才不會浪費公帑，若不說清楚講明白，將有失公允。

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議員林智鴻批韓 以補助利多政策騙票

民進黨議員林智鴻以今年度預算，比去年增加近一百卅億六千萬元，韓市長說要苦民所苦，但照顧辛苦勞工的勞工局，明年度預算卻被縮編近五億五千萬元，批評市府減少健保補助及勞檢衛生安全預算，可見市長韓國瑜根本無心解決高雄勞動環境，還自詡射出勞動三箭。

林智鴻指韓國瑜的勞動三箭內容，以補助利多政策為主，但未針對預算詳細說明，未來恐淪為空頭支票，若對照韓市長大砍勞工局預算後，為選票又大開勞動政策支票，質疑是一貫的騙票手法。

王秋冬表示，除統刪部分外，另刪社會保險五億二千六百八十萬元，是依據市府與中央所訂勞健保還款計畫，市府明年較今年還款額度減少五億二千多萬元，故予「減列」，不同於「刪除」勞工局預算。 市府財主單位表示，各局處統刪三％預算，採每年逐刪方式，因加入前瞻和統籌款，今年度預算比去年度增加一百卅億六千萬元，府會都希望錢能花在刀口上。

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